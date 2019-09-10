Milli Savunma Bakanlığı: 'Güvenli Bölge' görüşmeleri Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde sürecek

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Thomas Bergeson'un Genelkurmay'daki temasları tamamlandı.
Görüşmelere yarın, Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2019
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD askeri heyeti ile görüşmelere yarın Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edileceği bildirildi.
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