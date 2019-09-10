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17:38 10 Eylül 2019
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    Özel okula kayıtlarda artık tüm masraflar sözleşmede yer alacak

    © DHA /
    Türkiye
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    Özel okulların öğrenci kayıt sözleşmelerinde artık 'kırtasiye', 'kitap', 'kıyafet', 'servis' gibi ücret kalemleri de bulunacak.

    kitap, okul, MEB
    © AA /
    MEB'den özel okulların kapanma riskine karşı 'teminat' önlemi
    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel okulların öğrenci kayıt sözleşmesinde yapılan güncellemeyle, velilerden istenen 'kitap', 'kıyafet', 'yemek', 'etüt' ve 'servis' gibi ücret kalemlerinin de sözleşmede yer alması sağlandı. 

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından özel okullara gönderilen yazıda, öğrenci kayıt sözleşmelerinin güncellendiği ve kayıt işlemlerinin 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren, güncellenen sözleşme doğrultusunda yapılacağı bildirildi.

    Yeni uygulamayla, velilerin kayıt döneminde bilgi sahibi olabilmesi ve sonradan sürpriz ücret artışlarıyla karşı karşıya kalmaması amacıyla kitap, kırtasiye, kıyafet gibi ücret kalemlerine de özel okul öğrenci kayıt sözleşmesinde yer verildi.

    Bu kapsamda yeni sözleşmede öğrenim ve yemek ücretinin yanında velinin isteğine bağlı olarak takviye kursu, yatakhane, kitap, kırtasiye, servis ve etüt ücretleri de açıkça belirtilecek.

    Ayrıca okul aile birliklerinin aldığı karar doğrultusunda öğrenci kıyafeti ücretine de sözleşmede yer verilecek.

    ÜCRETLER ÖNCEDEN İLAN EDİLMEK ZORUNDA

    öğretmen, atama, MEB
    © AA /
    MEB'den 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma
    Hem önceki hem de güncellenen öğrenci kayıt sözleşmesine göre, özel okulların tıpkı öğrenim ücretlerinde olduğu gibi takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane gibi ücretlerini de ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan etme zorunluluğu bulunuyor.

    Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya taksitli ödemeler ve diğer indirimlerin de belirtilmesi gerekiyor.

    Ayrıca öğrenci veya velilerinden "beceri eğitimi-staj çalışması" adı altında ayrı bir ücret talep edilemiyor.

    Okulların ara sınıflarının eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücrete "Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)+Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)/2" oranına en fazla yüzde 5 artış; okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (Yİ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 artış yapılarak hesaplanıyor. 

    Etiketler:
    Sözleşme, Fiyat, ücret, MEB, özel okullar, Özel okul
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