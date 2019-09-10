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17:38 10 Eylül 2019
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    İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının artırılması için çalışma yapıyoruz

    © DHA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelecek yıl otoyollardaki hız limitinin artırılmasıyla ilgili, "120 kilometreyi yüzde 5 ya da 6'lık artışla yükseltip toplam toleransıyla beraber 140 kilometre en üst limit sağlayabilme imkanına sahip olma yönünde bir değerlendirmemiz var" dedi.

    Radyo Trafik Marmara'da Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın sunduğu 'Bilirkişi' programına telefon bağlantısıyla katılan İçişleri Bakanı Soylu, trafik kazaların büyük bir bölümünün artık yol kusurundan değil sürücü hatasından kaynaklandığını, kazaları azaltabilecek faktörlerin devreye alınmasıyla olası ölüm ve yaralanmaların da azaldığını anlattı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    DHA
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    En çok can kaybı yaşanan 'kara noktalarda' 24 saat çalışma yaptıklarını, havadan ve karadan yol denetimleri yaptıklarını dile getiren Soylu, "Bu görünürlük arttırmaktır. Görünürlüğü arttırmak için ilk çıkardığımızda çok eleştiriye maruz kaldık ama maket trafik araçları koyduk, şimdi maket trafik polisleri koyuyoruz. Bunların bulunduğu alanlarda geçmişte yaşanan trafik kazalarını çok azalttığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

    Elektronik Denetim Sistemi'nin gelecek yıllarda trafik alanında yapılacak çalışmaların en önemli ayaklarından biri olacağını ifade eden Soylu, "Vatandaşımızla güven ilişkisi kurmaya çalıştık. Bunu da özellikle 'tuzak radar' denilen uygulamanın kalkması ve eğer radar varsa bunu çok daha önceden tabelalarla uyarma konusunda ortaya koyduğumuz bir iradeyle gerçekleştirmeye çalıştık" dedi.

    'YAYA ÖLÜMLERİNDE YÜZDE 34.5'İN ÜZİRİNDE AZALMA ELDE EDİLDİ'

    Süleyman Soylu
    © AA / Eren Bozkurt
    İçişleri Bakanı Soylu: Trafikte bazı sürücülerin heyecan arayışları var, lütfen gitsinler o heyecanı başka yerde arasınlar
    Ekipleri bu işe sevk eden dört temel kategori belirlediklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

    "Dedik ki onlara, 'siz emniyet kemeri takmayan gördüğünüz zaman bunu uyarıp ceza yazabilirsiniz'. İki 'slalom, drift, makas gibi trafiği tehlikeye sokacak adımları atan, sürüş tehlikesini oluşturan araçlara ceza yazabilme kabiliyetine sahipsiniz', bunun yanı sıra 'kuralların dışında hız yapan araçlara bunu yapabilme kabiliyetine sahipsiniz'. Aynı zamanda bir şey daha ekledik, 'yaya trafiğinden de sorumlusunuz.' Yaya ölümlerinde yüzde 34.5'in üzerinde azalma elde edildi. İnşallah çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Büyükşehirlerde zorlanıyoruz ama Anadolu'da buna çok büyük ölçüde riayet edildiğini arkadaşlarımızla yaptığımız tüm değerlendirmelerde büyük bir memnuniyetle takip ediyor ve öğreniyoruz. Yılbaşından bugüne ölümlü trafik kazalarında yüzde 28.5, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 12.5, trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 31, trafik kazalarında yüzde 12.5, ölümlü trafik kazalarında ise yüzde 31.5 azalma oldu. Bunu kurallara daha fazla uymakla ve emniyet kemerini takmayı yaygın hale getirmekle sağladık."

    'İLK ÖNCE BİZE KARŞI ÇIKTILAR'

    Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ve plaka tarama sisteminde yeni bir yazılım yaptıklarını aktaran Soylu, tüm otoyollarda ortalama hız koridoru sistemi oluşturduklarını söyledi.

    Diyarbakır’da trafik kazası sonrası çocuklar yolu trafiğe kapattı, sinyalizasyon sistemi yapılmasını istedi
    © İHA / SEDAT IRMAK
    Diyarbakır’da trafik kazası sonrası çocuklar yolu trafiğe kapattı, sinyalizasyon sistemi yapılmasını istedi
    "Otoyola girdiğiniz saatle çıktığınız saat arasında eğer 120+12'ye 132 kilometreye uyarsanız ancak bu saatte çıkarsanız değil, buradan eğer bunun üstünde bir zaman dilimiyle çıkarsanız otomatik olarak size ceza gelecek" diyen Bakan Soylu, bunun caydırıcılık oluşturduğunu belirtti.

    Soylu, "İlk önce bize karşı çıktılar. 'Bu otoyollardaki sürüş konforunu ve otoyollara cazibeyi azaltır' dediler. Tam tersi başladığımızdan beri otoyollarda yüzde 25 oranında araç yoğunluğunda artış oldu. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında ciddi bir azaltım da sağladık" dedi.

    Hız koridorunu otobanlar dışında gerekli görülen yerlerde de devreye sokacaklarını kaydeden Soylu, "Bu yıl hedefimiz trafik kazalarındaki ölüm oranlarını yüzde 20-25 arasında bir banda indirebilmek. Daha doğrusu trafik kazalarındaki ölümü azaltabilmek. Bunu sağlarsak önümüzdeki yıl içerisinde otoyollardaki hız limitini biraz daha artırabilme imkanını ortaya koyacağız. Bu değerlendirmelerden sonra Ulaştırma Bakanlığımızla da görüşüp bu adımı atmaya çalışacağız. Yollarımızın standartlarının yüksek olması bizim açımızdan önem taşımaktadır. 120 kilometreyi yüzde 5 ya da 6'lık artışla yükseltip toplam toleransıyla beraber 140 kilometre en üst limit sağlayabilme imkanına sahip olma yönünde bir değerlendirmemiz var. Bu arada, hızdan ve süratten de çekindiğimizi ifade etmek isteriz" diye konuştu.

    Etiketler:
    emniyet kemeri, Yaya, hız, EDS, Türkiye, Trafik kazası, Otoyol, Süleyman Soylu
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