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17:38 10 Eylül 2019
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    Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest

    © DHA /
    Türkiye
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    Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün (53) eşi Zuhal Karabörk'ün (52) yaşamını yitirdiği, kendisi, 2 kızı ve damadının ise yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan tanker şoförü Süleyman Şahin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    © AA /
    Hatay Emniyet Müdürü Karabörk trafik kazası geçirdi: Eşi hayatını kaybetti
    Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ailesiyle birlikte Bodrum'a gitmek için yola çıkan Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, kavşakta Süleyman Şahin yönetimindeki 33 NC 389 plakalı tanker ile çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Karabörk’ün eşi Zuhal Karabörk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Kazada, Kamil Karabörk ile kızları Dr. Fatma Nezihe Karabörk (25), stajyer avukat olan Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe'nin nişanlısı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde görevli Dr. Mehmet Ali Kazğı (26) yaralandı.

    Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    KAMERA KAYDI VE TRAFİK IŞIKLARI İNCELENİYOR

    Tanker şoförü Süleyman Şahin gözaltına alınırken, kazanın meydana geldiği yerdeki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Görüntülerde kazaya karışan otomobil ve tankerin yavaşlamadığı görülürken, trafik ışıklarında arıza olup olmadığı araştırılıyor.

    Tanker şoförü Süleyman Şahin, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şahin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

    EŞİNİN CENAZESİNE AMBULANS HELİKOPTERLE GELDİ

    Niğde'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk için memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Hamidiye Camii'nde tören düzenlendi.

    Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Valisi Rahmi Doğan, ailesi ve meslektaşları katıldı. Tedavi gördüğü Niğde'den ambulans helikopterle getirilen Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi Zuhal Karabörk için kılınan cenaze namazında ön safta yerini aldı.

    Namazdan sonra Zuhal Karabörk'ün cenazesi omuzlara alınarak götürüldüğü Şabablı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan Zuhal Karabörk'ün 2 kızı ile damadı ise Niğde'deki tedavilerinin devam etmesi nedeniyle cenazeye katılamadı.

     

    Etiketler:
    Serbest, Kaza, Trafik kazası, Kamil Karabörk, Emniyet müdürü, Hatay
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