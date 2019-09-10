İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Emniyet kürtaj listesi istedi' başlıklı haberlere dair açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Emniyetten skandal, kürtaj listesi istendi' başlığıyla yayımlanan haberlerle ilgili olarak açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kaynağı Birgün gazetesi olan ve çok sayıda haber sitesi tarafından alıntılanan "Emniyetten skandal; kürtaj listesi istendi" başlıklı haberle ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bazı basın yayın organlarında ‘Emniyetten skandal/kürtaj listesi istendi’ şeklinde verilen haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir şüpheli hakkında ihbarda bulunan ve açık kimlik ile adres bilgileri bilinmeyen bir şahsın tespiti amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen yazının amacının; Yürütülen soruşturma süresince tüm araştırmalara rağmen ihbar eden şahsa ulaşılamadığı ve soruşturmadaki bilgilerden ihbarcının 2017-2019 yılları arasında İstanbul İli’nde ‘Polikistik Over Sendromu’ tanısıyla tedavi gördüğünün tespit edildiği anlaşıldığından, bu nedenle söz konusu tarihler arasında bu tanıyla tedavi gören şahsın tespitine yönelik olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”