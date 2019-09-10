Muhittin Böcek, Erdoğan'ın davetine gideceğini açıkladı

Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine 'Antalyalılar adına gideceğini' söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP’li belediye başkanlarının katılacağına dair açıklamasını hatırlatan Böcek, şu ifadeleri kullandı:

“Yarın saat 13.00’de Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 büyükşehir belediye başkanlarına daveti vardı. Bu davete gideceğim, Antalyalılar adına gideceğim. İnşallah bu görüşmeler tüm ülkemiz için Antalya’mız için hayırlı olur. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da bizzat dün açıklama yaptı, ‘Belediye başkanlarımızın hepsi katılacak’ dedi.”