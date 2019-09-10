Kalın: Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak

Kalın'ın açıklamaları şöyle:
Terörle mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor.
DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERİN EYLEMİ
Uluslar arası basının ilgisiz kalması dikkat çekici.
GÜVENLİ BÖLGE
Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor.
Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak.
Hedef Fırat'ın doğusundan Irak'a kadar.
Mültecilerin dönebileceği bir yer olmalı.
Ayrıntılar geliyor...
#Canlı: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na ilişkin açıklamalarda bulunuyor https://t.co/L5ndzLh7dE— AA Canlı (@AACanli) September 10, 2019
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