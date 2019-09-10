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20:40 10 Eylül 2019
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    Bahçeli: İnsanlık düşmanlarına silah sevkiyatı yapan ABD samimiyetsizdir

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Güvenli bölge, ortak devriye derken insanlık düşmanlarına hala silah sevkiyatı yapan ABD ise samimiyetsizdir" dedi.

    © AA / Cem Özdel
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yuvalanmış teröristleri Hüseyni mücadele ruhuyla tesirsiz hale getirip milli bekamızı güvenceye kavuşturmak önümüzdeki en temel gündemdir. Güvenli bölge, ortak devriye derken insanlık düşmanlarına hala silah sevkiyatı yapan ABD ise samimiyetsizdir" ifadesini kullandı.

    Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı acıların hiç unutulmadığını, asırlar geçse de inanmış gönülleri, "insanım" diyen her vicdanı yakıp kavurduğunu belirtti.

    Hicri 10 Muharrem 61'de Kerbela'da yaşanan vahşetin böyle bir acı olduğunu, asla da hatırdan ve hafıza kayıtlarından çıkmadığını aktaran Bahçeli, "Kerbela'da dökülen tertemiz kanlar, kastedilen ve katledilen ihlaslı ve imanlı canlar hepimizin ortak yürek yarasıdır. Bir yanda zalimler diğer yanda masumlar, bir yanda caniler diğer yanda cesaret timsalleri Kerbela'yı matemin simgesi haline getirmişlerdir" değerlendirmesini yaptı.

    Bahçeli, Hz. Hüseyin ve aralarında Ehl-i Beyt'in mensuplarının da bulunduğu 70'i aşkın kişinin Kerbela'da hunharca öldürüldüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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    "Mümin kalpler bu şehadetlerle yüzyıllarca matem yerine dönmüştür. Kerbela'da devleşen Hüseyni ahlak, küçülüp yerin yedi kat dibine geçen Yezidi adavettir. Hz. Hüseyin şehit olmuştur ama insanlık ve İslam nezdinden masumiyetin ve mazlumiyetin simgesi haline gelmiştir. Hz. Hüseyin hasret ve saygıyla anılırken, Yezid ve çetesi lanetlenmiştir. Kerbela Vakası'nı doğru okumak, bununla kalmayıp gerekli ders ve sonuçları dosdoğru çıkarmak İslam toplumlarının geleceği açısından acil ve mecburi bir ihtiyaçtır. Kerbela Vakası aynı zamanda dik duruşun, adaletle duyuşun, nefse direncin, kahramanca direnişin sembolüdür. Bugünkü zaman diliminde Kerbela'dan ibret alınmadığı açık bir gerçektir. Hala masumların kanı dökülmektedir. Ne üzücüdür ki hak ve hakkaniyet örselenirken haksızlık ve hayasızlık serpilip sivrilmektedir. Her yer Kerbela, her taraf zulüm tasallutundadır.

    Elbette Yezid ile su içmektense Hz. Hüseyin gibi susuz kalıp onurlu ve imanlı şekilde mücadele etmek, sonunda feryat figan da olsa temel tercihimizdir. Hüseyni bakış adalettir, cesarettir, fazilettir, vefadır, vicdandır, birlik ve beraberliğin kaynağı ve kaderidir. Şehadetiyle muzaffer olan, duruşuyla İslam aleminin iftiharı ve iffetin nişanesi mertebesine yükselen Hz. Hüseyin, taviz vermeyen, saltanat hesaplarına aldanmayan, inandığı yoldan geri dönmeyen asalet ve ahlaki zirvedir. Nitekim demişti ki 'Zilleti kabul edenlere yazıklar olsun.' Siyasi hırslar, bölgesel ayak oyunları, haksızlık ve adaletsizlikler törpülenip tasfiye edilecekse Kerbela'nın mesajlarını isabetle ve iradeyle analiz etmek şarttır. Maalesef henüz bu aşamaya gelinemediği, dahası bir arpa boyu mesafe bile alınamadığı hazin bir gerçektir".

    Milli Savunma Bakanlığı
    © AA /
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'ortak kara devriyesi'ne ilişkin açıklama

    'KERBELA'DAN SIZAN KANI DİNDİRMENİN YOLU, KORKUSUZCA HAREKETE GEÇMEYE BAĞLIDIR'

    Kerbela'nın, ihanete boyun eğmeyen, hedeflerinden vazgeçmeyen, varlığını muhafaza etmek için pazarlığa heveslenmeyen, korkuya ve tehditlere teslim olmayan rahmani gönüllerin şirke batmış şeytani hesapları şaşkına çevirmesi ve hezimete uğratması olduğuna dikkati çeken Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

    "Fırat'ın doğusuna yuvalanmış teröristleri Hüseyni mücadele ruhuyla tesirsiz hale getirip milli bekamızı güvenceye kavuşturmak önümüzdeki en temel gündemdir. Güvenli bölge, ortak devriye derken insanlık düşmanlarına hala silah sevkiyatı yapan ABD ise samimiyetsizdir. Kerbela'dan sızan kanı dindirmenin yolu, bölgesel huzur ve güvenliğin sağlanması, kahramanca ve korkusuzca harekete geçmeye bağlıdır. Yezid'in kaybetmesi için Hz. Hüseyin'in birlik ve beraberlik çağrısı Türk milletinin müdahalesiyle tesis ve temin edilmelidir.

    Öncelikle Efendimiz Hz. Muhammed'e, şehadetinin 1380. yılında Hz. Hüseyin'e, Kerbela şehitlerine, Ehl-i Beyt'in aziz büyüklerine selat-ü selam olsun diyor, mukaddes anılarını hürmet ve rahmetle yad ediyorum. Ayrıca bugün Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucunda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Niyaz ediyorum ki zulüm bitsin, ortak akıl ve iman sancağı altında muazzam bir diriliş şuuruyla birliktelik sağlansın".

    Etiketler:
    Güvenli bölge, Suriye, YPG, MHP, Devlet Bahçeli, Türkiye, ABD
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