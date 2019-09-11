Ankara'da tombalacı operasyonu: Sırtında taşıdığı çuvalla kaçmaya çalıştı

Gece yarısı söz konusu adrese operasyon düzenlemek için harekete geçen ekipler, bu sırada kendilerini fark eden bir kişinin, "Polis baskın yaptı, kaçın" diye bağırdıktan sonra koşmaya başladığını gördü.
Ekiplerin "Dur" ihtarına rağmen sırtında taşıdığı çuvalla kaçmaya çalışan Emircan Ç. kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın taşıdığı çuvalı açan ekipler, içinde tombala makinesi ile çok sayıda oyun kartı ve pulu ele geçirdi.
Diğer ekipler tarafından, bir çay ocağı ile çok sayıda masa ve sandalyenin bulunduğu, Fatih Y’nin işlettiği ruhsatsız mekana düzenlenen operasyonda ise kumar oynadıkları tespit edilen 40 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
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