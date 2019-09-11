Özkök'ten Emniyet'in 'kürtaj listesi' talebine tepki: Çok tuhafıma gitti, yoksa altında bir fişleme amacı mı var?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Emniyet'in kürtaj yaptıran kadınların listesini istemesi olayıyla ilgili olarak "Çok tuhafıma gitti. Yoksa altında kürtaj yaptıran kadınlara yönelik bir fişleme amacı mı var?" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'İstanbul Emniyeti, FETÖ'cü seri katil profili mi çiziyor' başlıklı bugünkü yazısında Emniyet'in İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda 'polikistik over sendromu' olan ve kürtaj yaptıran 30 ile 40 yaş aralığındaki kadınların listesini talep etmesine değindi.

Emniyet'in söz konusu talebiyle ilgili olarak "Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum" diyen Özkök, şunları söyledi:

"İstanbul Emniyeti böyle tuhaf bir bilgiyi acaba neden ister?

FETÖ’cülerin ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden tiplerin seri katil olarak robot portresi mi çizecek acaba...

Yoksa altında kürtaj yaptıran kadınlara yönelik bir fişleme amacı mı var?

İstanbul Emniyeti herhalde bu merakımızı tatmin edecek bir açıklama yapar."

Emniyet'in söz konusu talebine ilişkin yayınlanan gerekçede ise, "Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca ilgi sayılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, rüşvet ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret konularından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ilimizde soruşturmada kullanılmak üzere..." ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu gerekçeyi de eleştiren Özkök, "Kimmiş acaba bu FETÖ’cü ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuyla aranan kürtajcı seri katil?" dedi ve şu ifadelere yer verdi:

© REUTERS / JEENAH MOON Peş peşe gelen kürtaj yasakları mecbur bıraktı: 6 ayda 21 bin ABD'li kadın düşük ilacı sipariş etti

Kimmiş acaba bu FETÖ’cü ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçuyla aranan kürtajcı seri katil? Siz de merak etmediniz mi bu 'Women Hunter' dizisini..."