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11:52 11 Eylül 2019
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    Arda Turan

    Arda Turan- Berkay davasında 3. duruşmada karar çıktı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada, sanık Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

    Berkay Şahin - Özlem Ada Şahin
    © AA / Başak Akbulut Yazar
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    Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın 3. duruşması bugün görüldü.

    Adliyeye giriş yapan Berkay, ilk günden beri özür beklediğini yineledi. Arda Turan'ın duruşmaya gelmeyeceği sorulan Berkay, "Bilmiyorum. Ben kaç yıl sürerse her duruşmaya geleceğim. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur" dedi. Turan'ın gelmediği duruşmada avukatı hazır bulundu.

    Duruşma sonunda Turan 'cinsel taciz' suçundan beraat etti; 'korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

    Turan, kararın ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    İddianamede Turan hakkında 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

    Berkay hakkında ise 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

    NE OLMUŞTU?

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    © Fotoğraf : İHA
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    Emirgan'da bir mekanda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, gerekli hukuksal işlemlerin başlatıldığını belirtti.

     Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in iddiaları ve gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını açıklamasının ardından önce Aslıhan Doğan Turan "Oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim" dedi.

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    Etiketler:
    Özlem Ada Şahin, İstanbul Adalet Sarayı, Dava, Duruşma, Berkay Şahin, Arda Turan
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