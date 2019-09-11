Arda Turan- Berkay davasında 3. duruşmada karar çıktı

Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın 3. duruşması bugün görüldü.

Adliyeye giriş yapan Berkay, ilk günden beri özür beklediğini yineledi. Arda Turan'ın duruşmaya gelmeyeceği sorulan Berkay, "Bilmiyorum. Ben kaç yıl sürerse her duruşmaya geleceğim. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur" dedi. Turan'ın gelmediği duruşmada avukatı hazır bulundu.

Duruşma sonunda Turan 'cinsel taciz' suçundan beraat etti; 'korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Turan, kararın ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arda Turan:



"Bu olayın manşeti; üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından BERAAT ettiğimdir."



📸 https://t.co/Ai7hX2wYDf pic.twitter.com/lM1yi3Covf — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 11, 2019

İddianamede Turan hakkında 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Berkay hakkında ise 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

NE OLMUŞTU?

Emirgan'da bir mekanda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, gerekli hukuksal işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in iddiaları ve gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını açıklamasının ardından önce Aslıhan Doğan Turan "Oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim" dedi.