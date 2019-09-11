Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye’de hayatını kaybeden Rus turistler hakkında konuştu

Son günlerde Türkiye’de yaşamını yitiren Rus turistlere dair haberler, medyanın gündeminden düşmüyor. Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramaması sonucu boğulmak üzereyken son anda sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Alisa Adamova’nın ölümü, Rusya’da büyük yankı uyandırdı.

Bu olayı, Alanya’daki bir su parkı ve bir otelin yüzme havuzunda yaşanan iki kaza daha takip etti. Sputnik, yaşanan talihsiz olaylar üzerine Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’la bir röportaj yaptı.

- Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz röportajda Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Türkiye’de Rus turistlerin başına gelen çok sayıda talihsiz olaydan söz etti. Tatil için geldikleri Türkiye’de hayatını yitiren kaç Rus turist var?

Ne yazık ki hâlâ devam eden bu sezon, Türkiye’nin güneyinde konaklamakta olan Rus turistlerin karşı karşıya kaldığı talihsiz olayların sayısı bakımından çok zor bir sezon oldu. An itibariyle kaydedilen 88 ölüm ve 40 kadar tıbbi tahliye söz konusu. Tabii bu durum, Rusya’dan ülkeye akın eden turistlerin sayısındaki artışla açıklanıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’yi 6 milyon kadar vatandaşımız ziyaret ederken, tahminlere göre bu sayı bu sezon daha fazla.

Rus yetkililer ve Türk partnerlerimiz, ülkeyi ziyaret eden turistler için uygun güvenlik koşullarının sağlandığından ve kazaya yol açabilecek bir durum olmadığından emin olmak adına işbirliği yapıyor. Ancak bu olumsuz gidişatla başa çıkmak kolay değil. Bu anlamda Türkiye’de turizmden sorumlu yetkililerle sıkı bir koordinasyonla gösterilen çabalar sonucunda bu durumun üstesinden gelmeyi umuyoruz.

‘HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ SUİSTİMAL EDİLEBİLİYOR’

- Turistlerin başlarına gelen bu talihsiz olayların nedeni nedir?

Genellikle sağlık durumu gibi oldukça sıradan sebepler. Kardiyovasküler hastalıklardan mustarip yaşlı vatandaşlarımız yaz aylarında hava ve iklim koşullarının ülkemizden oldukça farklı olduğu Türkiye’yi ziyaret ediyor. Dolayısıyla hava onlara fazlaca sıcak, bunaltıcı ve nemli geliyor. Bu durum da kalp krizi ve felç gibi rahatsızlıkların riskini arttırıyor.

Aynı zamanda Rus vatandaşlarının hem yolcu otobüsleri hem de yaya geçitlerinde karıştıkları trafik kazalarında da artış söz konusu. Bu bağlamda tatil için Türkiye’yi ziyaret etmeyi düşünen vatandaşlarımıza trafik kurallarına harfiyen uymalarını, yollarda çok daha dikkatli olmalarını, yapacakları seyahatlerde şaibeli ve ucuz turlar yerine sertifikalı seyahat acentelerini tercih etmelerini öneririm.

Kimi zaman yaşanan talihsiz olayların arkasındaki sebep her şey dahil sisteminin getirdiği avantajların suistimal edilip temel güvenlik kurallarına uyulmaması da olabiliyor. Örneğin alkol alımı sonrası yaşanan olayların neredeyse doğrudan sigorta kapsamı dışında kaldığı çok az turist tarafından biliniyor. Bu durum da hem kurbanın kendisi hem de ailesi için bir maddi külfet doğuruyor.

Özellikle de, son zamanlarda hayatını kaybeden turistlerin çocuk yaşlarda olmaları dikkat çekiyor.

‘RUS DOKTORLARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YETKİSİ YOK’

© Fotoğraf : Twitter Bodrum'da hayatını kaybeden 12 yaşındaki Rus kızın cenazesi St. Petersburg'a gönderildi

Türk doktorlar, minik kızın hayatı için 11 gün mücadele verdi. Ancak tüm çabalara rağmen, ne yazık ki kurtarılamadı. Ölen kızın na’şı, memleketi olan St. Petersburg’a götürüldü.

Alisa’nın ölümü ailesi için büyük bir acı oldu. Kalbimiz Alisa’nın ailesi ve yakınları ile birlikte. Ailesine bir kez daha en derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletirim.

Yaşanan olayın nedenleri, açılan dava ile ilgili yürütülen soruşturma sonucunda belli olacak. Bunun için de belli bir zaman gerekiyor. Türkiye’nin gerçeklikleri ve yargı sistemi ışığında, bu sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

Alisa Adamova’nın başına gelenlerle ilgili, vatandaşlarımız tüm içtenlikleri ile üzüntülerini ortaya koyup dayanışmalarını gösterdi. Minik kızın tedavisinde Türk doktorlarla işbirliği yapmak için St. Petersburg’dan bir uzman ekip Türkiye’ye gönderildi. St. Petersburg halkının ve yönetiminin bu minik kızın hayatını kurtarmak için gösterdikleri çaba gerçekten takdire şayandı.

Ayrıca şu da çok önemli: Türkiye kanunlarına göre Rus doktorların orada çalışma, tedavi etme hakkı bulunmuyor.

‘16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI’

- Alanya’da yaşamını kaybeden 16 yaşındaki genç kızın organlarının ‘çalındığı’ yönündeki iddialar hakkında ne söyleyeceksiniz?

Bu hükümetlerarası prosedürlere uygun olarak ele alınması gereken, oldukça ciddi bir itham. Bildiğim kadarıyla Rusya Soruşturma Komitesi genç kızın ölümüne yönelik inceleme başlattı. Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi doğrultusunda, yetkili Rus kurumların yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na konuyla ilgili başvuruda bulunmasını beklemek gerekiyor. Kızını kaybeden annesinin acısını içtenlikle paylaşıyorum. Rus diplomatlar olayın çözülmesi için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor.

Ayrıca basın mensuplarından ricam, bu tür olaylarda daha hassas davranmaları. Zira her ne kadar ‘son dakika gelişmesi’ de olsa, bir insanın kaderi söz konusu ve bu talihsiz olaylarla karşı karşıya kalan, duyguları, hisleri olan bu insanların saygıya ihtiyacı var. Aynı zamanda Türkiye’ye görev için gönderilen Rus gazetecilerin, orada mesleklerini icra ederken akreditasyon kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bizler de kendilerine gerekli desteği sağlayacağız.

‘DİPLOMATLARIMIZ KİMSEYİ ELİ BOŞ GÖNDERMİYOR’

- Rusya’nın yurt dışındaki yetkili kuruluşları, vatandaşların karşılaştıkları zorluklarda onlara nasıl yardımcı oluyor?

Hepimiz yurt dışı seyahati yaptığımız zaman güvenliğimizle ilgili sorumluluğu, söz konusu ülkenin yetkili kuruluş ve yapısına verdiğimizin bilincinde olmalıyız. Güvenliğimiz ve rahatımızla, gidilen yerdeki yetkililer ilgilenir.

Uygulamada ise bu şöyle işlemeli… Söz gelimi tur operatörleri turist karşısındaki sorumluluklarını yerine getirmeli. Özellikle de tur şirketinin temsilcisine otelin kaç yıldızlı olduğu, hizmet kalitesini ve diğer başka gerekli hususlar yerinde sorulmalı. Tabii tur operatörleri ya da otel yönetimiyle ilgili ciddi bir sorunla karşılaşılırsa, konsolosluk yetkililerimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmak için hazır.

Vatandaşlarımızdan her gün belirli oranda hızlı yanıt ve standartdışı çözümler gerektiren onlarca şikâyet alıyoruz. Ve sizi temin ederim, konsolosluğumuzdaki hiçbir çalışanı, hiçkimseyi durumu dikkatlice incelemeden, eli boş göndermiyor. İmkânlarımız ve gücümüz dahilinde, her bir olay konusunda ayrı ayrı yardımcı olmaya çalışıyoruz.

‘ANTALYA BAŞKONSOLOSLUĞU’NDA ŞU AN BEŞ GÖREVLİ VAR’

- Ancak Rus diplomatlara yönelik bir takım şikayetler de var.

Evet, var. Cevap verme konusundaki iddialar kısmen doğru da olabilir. Ancak şu an Antalya Başkonsolosluğu’nda çalışmakta olan sadece beş diplomat olduğunu belirtmekte de fayda var. Bunlardan birisi Denizli’de hastanede, yaşamını yitiren Alisa Adamova’nın ailesinin yanında, bir diğeri Alanya’da hayatını kaybeden başka bir vatandaşın ailesinin yanında. Ayrıca Bodrum ve Denizli gibi bölgelerin Antalya’dan yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta olduğunu da belirtmek gerekiyor. Buralara gitmek birkaç saat alıyor. Bunun yanında başkonsolosluğun idaresinde bölge iki bin kilometrelik bir alana tekabül ediyor. Hal böyleyken aynı anda iki farklı yerde olmamız fiziksel olarak imkânsız hale geliyor. Çalışanlarımızdan birisi de gelen şikayetler doğrultusunda Antalya’daki otelleri denetliyor. Kalan çalışanların ise başvurulara yanıt vermek gibi, vize ve pasaport işlemleri gibi konsolosluğun rutin işleriyle ilgilenmesi gerekiyor.

‘GAZETECİLER MESLEKİ HEYECANLA KİŞİSEL BİLGİLERİ İFŞA EDEBİLİYOR’

- Çalışmalarınızda basın sizlere nasıl yardımcı olabilir?

Sadece belirli olayları ve hususları aktarmakla kalmayıp aynı zamanda bizim gazetecilerin gözünden görmek istediğimizi aktarmalı, bu tarz olağanüstü durumların önlenmesi için uyarı mahiyetinde faaliyet göstermeliler. Bulundukları ülkenin özelliklerini, kanunlarını ve sigorta gereksinimlerini, o yerin sosyokültürel çevresinin gerektirdiği davranış kurallarını aktarmalılar.

Ne yazık ki kimi zaman yanlış anlaşılmalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Mesleki heyecan içinde bazı gazeteciler kişisel verileri ve gizli bilgileri ifşa etme yoluna başvurmaya hazır olabiliyor. Haberi en kısa zamanda yayınlamak isterken olayla ilgili hususları dikkatli bir şekilde teyit etmeyi unutuyorlar. Bu da bizleri zor duruma sokuyor. Sözgelimi, birkaç yıl önce basında “Havalimanında vatandaşımız bayıldı. Diplomatlar nerede?” diye haber yapıldı. Sosyal medyadan bahsetmiyorum bile. Ancak o sırada diplomat zaten yerel bir klinikte yurttaşımızın yanında.

Rus gazetecilerin işlerine derin saygı duyuyoruz, profesyonelliklerine ve mesleklerine adanmışlıklarına kıymet veriyoruz. Oldukça önemli bir rol oynayarak, halkımıza gerekli bilgilerin iletilmesini sağlıyorlar. Gerektiği takdirde de onları uyarıyorlar. Medyayla yakın bir işbirliği ile birbirimizin çabalarını destekleyip, nihayetinde de Türkiye’de konaklayacak olan turistler için daha konforlu ve güvenli bir ortam sağlamayı başarırsak, bundan memnun oluruz.