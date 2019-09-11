Kıyam, 'Susamam' diyen Şanışer ve arkadaşlarına 'diss attı': Saçlarını beyaza boyamakla beyin aydınlanmıyor

'Kıyam' adlı YouTube kullanıcısı, geçen hafta 'Susamam' şarkısıyla sosyal medyada gündem olan 'Şanışer' ve arkadaşlarına tepki gösterdi.

'Demek Susamam' adlı şarkıda, Türkiye'nin üçüncü dünya ülkesi gibi gösterildiği ifade edildi. S"açlarını beyaza boyamakla beyin aydınlanmıyor" sözünün de yer aldığı şarkının sonunda "Bahsi geçen şarkıda değinilen (hayvan hakları, kadına şiddet vs) konuların arasında Türkiye'yi 3. dünya ülkesi gibi gösterme çabası polise katil ithamı gibi durumlar kabul edilemez" mesajı yayınlandı.

'TOST TEKNİĞİ KULLANDILAR'

Kıyam nickli kişi, rapçilerin bu şarkıda 'tost tekniği' kullandığını iddia etti. Bu taktik, şöyle tanımlandı:

"Anlatımda doğru şeylerden bahset ve aralarına kabul ettirmek istediğin yalanları yanlışları karıştır."