İTÜ'lü gencin öldürülmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı, arkadaşı dehşet anlarını anlattı: Milim farkla hayatta kaldım

İstanbul Beyoğlu'nda cezaevinden izinli çıkan Emra Yaşar ve arkadaşı Erhan Kurdal tarafından bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın o gece yanında bulunan arkadaşı Tolga Ozan yaşadıkları dehşeti anlattı.
Ayar'ın (sağda) öldürülmeden önce arkadaşı Sinan Nalçacı ile çekildiği son fotoğrafı da ortaya çıktı.
Halit Ayar'ın öldürülmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı! Arkadaşı dehşet gecesini anlattı https://t.co/4EC3F2Gedp pic.twitter.com/NainQa5RUf— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) September 11, 2019
'HALİT'İ ACIMASIZCA BIÇAKLADILAR'
Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; şu an Kanada'da olan olan Tolga Ozan, şunları söyledi:
"Halit'le 9 yaşından beri arkadaşız. Halit her konuda başarılı biri. O gece önümüzdeki yıl ben döndüğümde yapacağımız seyahat planlarından konuşmuştuk. Son günümdü bir araya gelip sohbet etmek istemiştik. Zaten eve dönüyorduk, 100 metre vardı eve girmemize.
Halit'le aynı ambulansa bindim. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Suni teneffüs yapmaya çalıştım. Hastaneye kadar kanamaları durdurmaya çalıştılar. Ama olmadı, benim arkadaşım ölmedi, öldürüldü. Bu suçluların cezaevinden izinli olarak çıktığını duydum. Bu duruma çok sinirlendim, gerçekten bu tarz insanlar sokağa bırakılmamalı. Belli başlı suçu işlemiş insanlar, gasp etmiş adam yaralamış insanlar ne olursa olsun bırakılmamalı."
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