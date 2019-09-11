İTÜ'lü gencin öldürülmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı, arkadaşı dehşet anlarını anlattı: Milim farkla hayatta kaldım

Taksim'de bıçaklanarak öldürülen İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar’ın arkadaşı Tolga Ozan, dehşet gecesini anlattı: "Her şey saniyeler içinde oldu. Acımasızca bıçakladılar Halit’i. Ben de milim farkla hayatta kaldım."

İstanbul Beyoğlu'nda cezaevinden izinli çıkan Emra Yaşar ve arkadaşı Erhan Kurdal tarafından bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın o gece yanında bulunan arkadaşı Tolga Ozan yaşadıkları dehşeti anlattı.

Kanada'da 'Filozofi" okuyan Ozan, "Benim Türkiye'de son günümdü, bir araya gelip görüşmek istedik. Galata'da bulunan evime gidiyorduk. 100 metre kalmıştı eve, her şey saniyeler içinde oldu. Bir anda bıçakla saldırıp acımasızca öldürdüler Halit'i. Ben milimlik farkla bıçak darbesinden kurtuldum. Onun çok büyük hayalleri vardı" diye konuştu.

Ayar'ın (sağda) öldürülmeden önce arkadaşı Sinan Nalçacı ile çekildiği son fotoğrafı da ortaya çıktı.

Halit Ayar'ın öldürülmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı! Arkadaşı dehşet gecesini anlattı https://t.co/4EC3F2Gedp pic.twitter.com/NainQa5RUf — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) September 11, 2019

​'HALİT'İ ACIMASIZCA BIÇAKLADILAR'

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; şu an Kanada'da olan olan Tolga Ozan, şunları söyledi:

"Halit'le 9 yaşından beri arkadaşız. Halit her konuda başarılı biri. O gece önümüzdeki yıl ben döndüğümde yapacağımız seyahat planlarından konuşmuştuk. Son günümdü bir araya gelip sohbet etmek istemiştik. Zaten eve dönüyorduk, 100 metre vardı eve girmemize.

Eve girmeden bir durakta oturmaya başladık. O sırada o iki şahıs geldi. 'Nasılsınız gençler, para verin de arkadaş da bira alsın' gibi bir şey söyledi. Biz 'Para yok' deyince üzerimize yürüdü. Birisi bıçağı çıkardı, ben milim farkla kendimi kurtardım. Sinan 'Bıçak' diye bağırdı, kaçıştık. O sırada Halit'i acımasızca bıçakladılar. O yere düştü ben de az ilerde düştüm. Halit'i görünce koşarak onun yanına geldim. O ikisi kaçıp gittiler. Çevredekiler hemen polisi ve ambulansı çağırdı. Birkaç dakika içinde ambulans geldi. Her şey saniyeler içinde oldu.

Halit'le aynı ambulansa bindim. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Suni teneffüs yapmaya çalıştım. Hastaneye kadar kanamaları durdurmaya çalıştılar. Ama olmadı, benim arkadaşım ölmedi, öldürüldü. Bu suçluların cezaevinden izinli olarak çıktığını duydum. Bu duruma çok sinirlendim, gerçekten bu tarz insanlar sokağa bırakılmamalı. Belli başlı suçu işlemiş insanlar, gasp etmiş adam yaralamış insanlar ne olursa olsun bırakılmamalı."