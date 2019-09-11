Türkiye'de yargılanan Avusturyalı gazeteci Zirngast beraat etti

'Türkiye Komünist Partisi/Kıvılcım' örgütüne üye olmak iddiasıyla yargılanan Avusturyalı gazeteci ve araştırmacı Max Zirngast hakkında beraat kararı verildi.
DW Türkçe'nin haberine göre, Zirngast'ın Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmasında, mahkeme kararına gerekçe olarak 'mahkumiyete yeter delil elde edilemediğini' gösterdi.
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Mahkeme, Zirngast ile birlikte 3 kişi daha hakkında beraat kararı verdi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) siyasal bilimler öğrenimine devam eden Zirngast, 11 Eylül 2018'de iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmıştı. 30 yaşındaki gazeteci ardından 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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