Kedi ve köpekleri zehirleyen doktora 5 yıl hapis cezası

Gölbaşı Hacılar Mahallesi'ndeki sitede 16 Aralık 2018 gecesi, site sakinleri tarafından beslenen 3 köpek ve 2 kedi zehirlenerek öldürüldü. Hayvanları besleyen Sabriye Banu İç, Hazar Onur Demirtemel, Rıza Erginay, Yılmaz Belendir ve Bayram Buğra Irmak, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
'MALA ZARAR VERME'DEN DAVA
Savcılık ifadesinde kedi ve köpekleri kendisinin zehirlemediğini söyleyen, ancak güvenlik kamera görüntülerinde elinde bidonla nereye gittiğini açıklayamayan Dr. Yargıç hakkında 'mala zarar verme' suçundan dava açıldı. Gölbaşı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, şikayetçiler Yılmaz Belendir, Bayram Buğra Irmak, Hazar Onur Demirtemel, Rıza Erginay, Sabriye Banu İç ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık duruşmaya gelmezken avukatı Faruk Keskinkılıç hazır bulundu.
Sanık avukatı, ortada sahipli bir hayvan bulunmadığı için, 'mala zarar verme' suçunun işlenmediğini belirterek müvekkilinin beratını talep etti. Şikayetçilerin avukatları ise iki hayvanın evde, diğerlerinin ise site bahçesinde öldüğünü, site bahçesinde bakılan hayvanların Yargıtay tarafından 'sahipli hayvan' olarak kabul edildiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
CEZADA İNDİRİM YOK
Sanığın mahkemedeki tutumu ve suç nedeniyle pişmanlık duymamasını da göz önünde bulundurarak cezada indirime gidilmedi.
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