Erdoğan büyükşehir belediye başkanlarıyla buluştu: Sizleri en iyi ben anlarım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, "Belediye başkanlığı yapmış biri olarak sizleri en iyi ben anlarım. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerimde de hizmet söz konusu olduğunda İzmir'den Mardin'e kadar hiçbir belediye başkanının partisine bakmadım" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Seçildiğiniz gün itibarıyla şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağınıza inanıyorum. Tüm belediye başkanlarımıza aynı samimiyetle yaklaşıyoruz.

- Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama ülkemizin sorunları söz konusu olduğunda beraber hareket edebileceğimize inanıyorum. Özellikle de terörle, terör örgütleriyle arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum.

- Belediye başkanlığı yapmış biri olarak sizleri en iyi ben anlarım. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerimde de hizmet söz konusu olduğunda İzmir'den Mardin'e kadar hiçbir belediye başkanının partisine bakmadım.

- Genel Başkanı olduğum AK Parti'nin bu çerçevede çeşitli hazırlıkları bulunuyor. 30 büyükşehrimiz başta olmak üzere, tüm belediye başkanlarımızın tespitleri doğrultusunda bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Kanun gerektiğinde Meclis'te, düzenleme gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı düzeyinde birlikte çalışabiliriz. Türkiye için, 81 ilimizin tamamında bu iş birliğini geliştirebiliriz. Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda toplumumuzun farklı kesimlerini aynı ortak paydada buluşturmak için samimi gayret gösterdik.