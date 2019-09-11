Karamollaoğlu: Diyarbakır annelerinin ve Cumartesi annelerinin acısını yürekten paylaşıyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, annelerin evlatları için yaptığı mücadeleyi en mukaddes mücadelelerden biri olarak gördüğünü belirterek, "Bu sebeple Diyarbakır annelerinin acısını da Cumartesi annelerinin acısını da yürekten paylaşıyorum" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 yıl geçtiğini hatırlatarak, Türkiye'nin bu tür kalkışma ile bir daha karşılaşmaması temennisinde bulundu.

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen annelerin başlattığı oturma eyleminin devam ettiğine işaret eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"12 Eylül demek aslında o zaman içinde anaların çocuklarından koparılması demekti. Kimi gencimiz işkencede, kimi gencimiz darağacında can verdi. Bugün hala akıbeti meçhul olanlar var. Türkiye ne yazık ki yıllar boyu anaların yüreklerinde acının yoğun olduğu bir ülke durumunda. İşte bunun son örneği, Diyarbakır'da kaçırılan evlatları için eylem yapan anneler. Bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir. Bu sebeple Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden annelerin bu duruşlarının karşılık bulmasını temenni ediyor, annelerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Karamollaoğlu, annelerin evlatları için yaptığı mücadeleyi en mukaddes mücadelelerden biri olarak gördüğünü belirterek, "Bu sebeple Diyarbakır annelerinin acısını da cumartesi annelerinin acısını da yürekten paylaşıyorum. Şairin dediği gibi, 'Ben öyle bilirim ki yaşamak, berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmak'. Bu duygu ve düşüncelerle evlatlarının akıbeti için mücadele eden bütün anneleri saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.