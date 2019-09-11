Kayıt
14:53 11 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul Havalimanı'nda yılan derisi operasyonu

    İstanbul Havalimanı'nda yılan derisi operasyonu

    © AA / İzzet Taskiran
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'ın Medine kentinden Türkiye'ye gelen Endonezyalı bir yolcunun valizlerinde yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 320 bin lira değerinde, çeşitli boylarda 93 yılan derisi ele geçirdi.

    Gümrük Muhafaza ekiplerinin havalimanında yaptığı kaçakçılığı önleme çalışmaları neticesinde risk analizine göre seçilen yolcuların bagaj ve valizlerinde aramalar yapılıyor.

    © Fotoğraf : YouTube
    İstanbul’da pangoline ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi
    Bu kapsamda 9 Eylül'de, Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a ulaşan Endonezya uyruklu bir yolcu takibe alındı. Şüpheli yolcu, 'Gümrüğe tabi eşyam yoktur' anlamına gelen yeşil hattan geçtikten sonra durdurularak, valizleri X-Ray cihazından geçirildi. Yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler açıldı. Şüpheli yolcunun valizlerinde farklı boylarda 93 parça yılan derisi ele geçirildi. Şüpheli yolcuya kaçakçılıkla ilgili işlem yapıldı.

    PİYASA DEĞERİ 320 BİN LİRA

    Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi kapsamında ticareti yasak olan toplamda 355 metre uzunluğunda ve 32 kilogram ağırlığındaki yılan derilerinin piyasa değerinin 320 bin lira olduğu kaydedildi.

    İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Kısım Amiri Özgür Baran Koyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, risk analizine bağlı olarak tüm yolcuları değerlendirdiklerini söyledi.

    ‘ENDONEZYA'DAN MEDİNE'YE, ARDINDAN TÜRKİYE’YE’

    Koyuncu, analiz sonucunda şüpheli olabilecek bagajları kontrol ettiklerini, burada ülkeye girmesi yasak, kaçak kapsamındaki ürünlere önlem aldıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda pazartesi günü arkadaşlarımız çalışma yaptı. Endonezya'dan Medine'ye, oradan da ülkemize gelen Suudi Havayolları'na ait  bir uçakta bir profil belirlediler. Söz konusu yolcu, bagajında ticari eşya görüldükten ve gümrükte yeşil hattan geçtikten sonra çevrilmiş. Kontrollerden sonra açılarak, bakılmış. Yılan derisi olduğu görüldükten sonra da olay adli makamlara iletildi" diye konuştu.

    ENDONEZYA'DA ÇİFTLİKLERDE ÜRETİLİYOR

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'bal arısı' operasyonu
    © DHA /
    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'bal arısı' operasyonu
    Gümrükte idari ceza uygulandığına dikkati çeken Koyuncu, Türkiye'nin imza attığı nesli tükenen hayvanlara ilişkin sözleşme kapsamında bu tür derilerin ülkeye kaçak sokulmamasına çalıştıklarını söyledi.

    Koyuncu, yılbaşından bu yana 413 ticari dosyayla ilgilendiklerini ve 13 narkotik yakalama gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bu olayda 93 adet 3-3.5 metre arasında deriler ele geçirildi. Endonezya'da çiftliklerde üretiliyormuş. Bu derileri bu şekilde getiriyorlar. Çanta, deri aksesuar ve benzeri eşyaların yapımında kullanıyorlar. Eğer bu deriler gümrükten yasal yollarla getirilmiş olsaydı 320 bin lira kıymeti vardı. Bunları işleyip çanta ve deri ürünü getirdiklerinde milyonlarca lira para kazanabileceklerdi. Biz burada daha çok kaçak elektronik mallar, elektronik sigara ve tütününü yakalıyoruz. Özellikle tekstil ürünlerini bu dönemde çok yakalıyoruz. Onun dışında nesli tükenmekte olan veya gerçekten aranan hayvanlar da oluyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Endonezya, Yılan, Medine, Suudi Arabistan, İstanbul Havalimanı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kabataş'ta kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 440 topuklu ayakkabı duvarda sergilendi
    Karikatür
    ‘ABD, IŞİD sonrası meşruiyet sorununu oyalama taktiğiyle aşmaya çalışıyor'
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet