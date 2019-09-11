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14:53 11 Eylül 2019
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    Feyzioğlu: TBB'nin bir tek ideolojisi, tuttuğu bir tek taraf var hukuk ve hukukun üstünlüğü

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Sloganlar, ideolojiler bizim işimiz değil. TBB'nin bir tek ideolojisi, tuttuğu bir tek taraf var hukuk ve hukukun üstünlüğü. Kilitlendiğimiz 82 milyon vatandaşımıza hizmet etmek. TBB'nin asli görevi hem vatandaşlarına, hem de mensuplarına en iyiyi sunabilmek" dedi. 

    Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) işbirliğiyle hukuk eğitimi alan öğrencilere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Hukukçunun Eğitimi Toplumun Geleceği' projesinin tanıtım toplantısına katılan Metin Feyzioğlu, vakıf üyelerinin her işte olduğu gibi bu işe de yüreğini koyduğunu dile getirdi.

    © AA / Utku Uçrak
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    Feyzioğlu, yol arkadaşlarının da "Bundan daha önemli bir iş yok" diyerek açık çek verdiğini söyledi.

    TEV'in bugüne kadar yaptıklarıyla, duruşuyla, dokunduğu hayatları aydınlatmasıyla Türkiye'de emsalsiz bir kurum olduğunu kaydeden TBB Başkanı Feyzioğlu, "Kurumları emsalsiz düzeye getiren binalar, ofisler, mobilyalar değil içindeki insanlar, sizlersiniz. TEV'e Türkiye'yi aydınlattıkları için, evlatlarımıza umut dolu geleceği kazandırdıkları için en içten teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

    'SLOGANLAR, İDEOLOJİLER BİZİM İŞİMİZ DEĞİL'

    TBB ve TEV olarak ortak özelliklerinin iş ve çözüm odaklı olduğunu belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti:

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    "Sloganlar, ideolojiler bizim işimiz değil. TBB'nin bir tek ideolojisi, tuttuğu bir tek taraf var hukuk ve hukukun üstünlüğü. Kilitlendiğimiz 82 milyon vatandaşımıza hizmet etmek. TBB'nin asli görevi hem vatandaşlarına, hem de mensuplarına en iyiyi sunabilmek. Türkiye'nin adalete ilişkin sorunları var. Kimse inkar edemez bunu. Vatandaşlarımız adliye binasından adalet bekliyor. Biz adliye binasından adalet bekleyeni kucaklamak ve sorununa çözüm üretmek zorundayız. Adliye binalarını ne kadar lüks yaparsak yapalım içine adaleti tecelli ettirecek en iyi eğitimi almış hukukçuları yerleştirmezsek amaca ulaşamayız. Türkiye'nin sisteme ilişkin de sorunu vardır. Sisteme ilişkin sorunun çözülmesi kürsüdeki insan kalitesi sorununun çözülmesini sağlamayacak. Hukukçu kalitesini yükseltemediğimiz taktirde dünyanın en iyi sistemini anayasanın değişmez maddesi haline bile getirsek aynı sorun artarak devam edecek."

    Metin Feyzioğlu
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
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    Projeyle vatana hizmet etmek, adalet dağıtmak isteyen, ancak maddi durumu sebebiyle hayalini gerçekleştiremeyecek olanlara "Gel hayalini gerçekleştir" diyeceklerini dile getiren Feyzioğlu, "Eğitimden daha önemli bir yatırım göremiyorum. Türkiye'nin her yerinde nice Einstein, Beethowenlar, nice filozoflar var. Ama belki de ayakkabı boyacılığı yapıyor evladım. Pazarda hamallık yapıyor. Bunlar da kutsal. Ama potansiyeli Türkiye'yi aydınlatacak, geleceğe taşıyacak o potansiyeli işte TEV sayesinde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

    Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da ülkenin aydınlık geleceğine destek vermek üzere gerçekleştirdikleri yeni bir iş birliğini duyurmak istediklerini söyledi.

    Ülkenin ve toplumun refahı için hep daha fazlasını yapmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Yırcalı, "Aslında bu birliktelik yeni başlamadı. TEV olarak TBB ile ilk iş birliğimiz 5 yıl incesine dayanıyor. Soma faciasında şehit olan veya çalışamayacak durumda olan madencilerin çocukları için süratle harekete geçtik. Gençlerin eğitimi yarım kalmaması için çabaladık" dedi.

    © AA / Utku Uçrak
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    TEV olarak ağırlıkla gençlerin eğitimi için burs vererek çalıştıklarını ve TBB'nin gücünü de aldıklarını kaydeden Yırcalı, şunları kaydetti:

    "Bu özel iş birliğimiz bugün ülkemiz ve gençlerimiz için anlamlı bir projeyle devam ediyor. Yeni projemizin adı hukukçunun eğitimi, toplumun geleceğidir. Ülkemizde hukuk eğitimi gören başarılı fakat maddi gücü olmayan öğrencilerimize destek için bir süredir görüşmelerimizi sürdürdük. Aydınlık bir gelecek için ilham kaynağı olan bu projeyi sizlerle paylaşma zamanı geldiğine inanıyoruz." 

    Vatandaşları da aynı heyecanla bağış yapmaya davet ettiklerini belirten Yırcalı, "Bu bizim için, geleceğimizi için, geleceğin hukukçuları için büyük önem taşıyacaktır." 

    TEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem de selamlama konuşması yaptı.

    Toplantı bitiminde "www.hukukcununegitimi.com" üzerinden bağış yapılabileceği bildirildi.

    Etiketler:
    Slogan, Türkiye Barolar Birliği, Hukukun üstünlüğü, Hukuk, ideoloji, Metin Feyzioğlu
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