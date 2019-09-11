Demirtaş için başvuru yapıldı, gözler verilecek kararda

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, mahpusluk başvurusu yaptı. Talep kabul edilirse Demirtaş tahliye edilecek.

Edirne’de tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için avukatları mahsupluk başvurusu yaptı.

Tutuklu bulunduğu davada kaldığı süre için harekete geçen avukatlar, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Demirtaş’a verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasının mahsup sayılması talep etti. Mahkeme, mahsupluk başvurusunu kabul ederse Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye olacak.

Demirtaş, tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Eylül tarihinde Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü’nde görülen dava duruşmasında mahkeme tahliye kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Eylül tarihinde ise karara itiraz da bulundu. Ancak Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan itirazı reddetmişti.