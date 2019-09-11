Demirtaş için başvuru yapıldı, gözler verilecek kararda

Tutuklu bulunduğu davada kaldığı süre için harekete geçen avukatlar, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Demirtaş’a verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasının mahsup sayılması talep etti. Mahkeme, mahsupluk başvurusunu kabul ederse Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye olacak.
Demirtaş, tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Eylül tarihinde Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü’nde görülen dava duruşmasında mahkeme tahliye kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Eylül tarihinde ise karara itiraz da bulundu. Ancak Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan itirazı reddetmişti.
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