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16:25 11 Eylül 2019
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    Diyarbakır'da belediye meclisi kayyum sonrası ilk toplantısını sokakta yaptı

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Türkiye
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    Yazarı Sertaç Kayar
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    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye meclis üyeleri aylık toplantılarını sokakta yaptı. Kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu da bugün ilk belediye meclis toplantısını yaptı. HDP'li üyelerin çağrılmadığı toplantıda daha önce alınan bazı kararlar iptal edildi.

    Diyarbakır'da kayyum protestosu 24. gününde devam ediyor. Her gün belediye karşısında bulunan sokakta yapılan eyleme yüzlerce kişi katıldı.

    Selçuk Mızraklı
    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Eyleme katılan belediye meclis üyeleri, aylık toplantılarını burada yaptı. Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın da katıldığı toplantıda meclis üyeleri, meclis kartlarını havaya kaldırdı.

    Toplantıda konuşan Mızraklı, "Bu halk, her defasında seçimlerden büyük bir zaferle çıkıyor. 2019’da en ağır baskı koşullarında, 31 Mart seçimlerine girdi, yine güçlü, etkili sonucu tayin edici bir zaferle çıktı. Hani birileri diyorlar ya ‘biz şu kadar seçim kazandık’ ama burada hep kaybettiler, hep kaybettirdiniz, hep kazandınız, yarın da mutlaka kazanacağız. Bu haklı yürüyüşe, bu aydınlığı hedef alan yürüyüşte yalnız değiliz. Artık bizler bu ülkenin, bu halkın sözcüsü olarak yarınları kazanacak olan bizleriz. Kazanacağız ama mutlaka kazanacağız" dedi.

    BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ: TOPLANTIYA ÇAĞRILMADIK

    Öte yandan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili olarak atanmasının ardından ilk belediye meclis toplantısı yapıldı.

    Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı.
    © İHA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ
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    Çoğunluğu elinde bulunduran HDP’li üyelerin katılmadığı toplantıda, Kayapınar Belediyesi Meclisi’nin inşaat halindeki 5 Cami ilgili aldığı kararı iptal edildi. HDP’li Belediye Meclis üyeleri çağrılmadıklarını ve toplantıya çağrılmadıklarını ve alınan karardan haberdar olmadıklarını söyledi.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kayapınar ilçesinde imar planında önceden 'Dini Tesis Alanı' olarak düzenlenmiş ve üzerinde cami inşaatı olan alanlar, 31 Mart seçimlerinden sonra seçimi kazanan HDP’li Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi'nin, 21.06.2019 tarihli kararlarıyla imar planı değişikliği yapılarak, kaba inşaatı tamamlanan 5 caminin inşaatının devam ettiği alanlar park alanına dönüştürülmüş, yapılan değişiklikle camiler kaçak yapı durumuna düşürülmüştür" denildi.

    KARAR İPTAL EDİLDİ, ‘DİNİ TESİS ALANI’ OLACAK

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Açıklamanın devamında alınan karar ile ilgili şu bilgiler verildi:

    "İçişleri Bakanlığımız tarafından 19 Ağustos 2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında; Kayapınar Mahallesi, 1894 ada 1 nolu parselde, Kayapınar Mahallesi, 0 ada 8022 nolu parselde, Kayapınar Mahallesi, 2454 ada 1 nolu parselde, Kayapınar Mahallesi, 1802 ada 1 nolu parselde, Kayapınar Mahallesi, 1847 ada 1 nolu parselde yer alan alanlarla ilgili alınan 21.06.2019 tarihli meclis kararları iptal edilmiş ve söz konusu alanların ‘Dini tesis alanı’ olarak kullanılmasına devam edilmesine karar verilmiştir."

    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Hasan Basri Güzeloğlu, belediye meclisi, Kayyum, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır
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