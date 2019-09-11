Ukraynalı ve Türk şirketler, ortak mühimmat üretimi için görüştü

Ukrayna’nın devlet savunma şirketi Ukroboronprom’un yüksek hassasiyetli silah ve mühimmat üretim departmanı başkanı Andrey Artyuşenko’nun yaptığı basın açıklamasına göre şirket, Türk Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Ticareti Limited Şirketi yetkilileriyle mühimmat üretim teknolojileri konusunda işbirliğini konuştu.

Yaptığı açıklamada Artyuşenko, "Görüşme uzun menzilli topçu mühimmatı üretim teknolojilerimizin karşılıklı paylaşımıyla ilgiliydi" ifadelerini kullandı.

Artyuşenko’ya göre, Türk ortaklarla kurulan iş birliği neticesinde, NATO standartlarına uygun gelişmiş yerli mühimmat üretimini hızlandırmak. Aynı zamanda Ukroboronprom’un bilim ve mühendislik alanındaki kuruluşları bu işbirliğinde önemli bir rol oynayacak.

Ukroboronprom, Türkiye ve Ukrayna’nın ortak yapımı olacak yeni nesil insansız hava aracı ‘Akıncı’ projesini daha önceleri duyurmuştu.