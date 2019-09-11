İYİ Parti’den kurultay açıklaması

İYİ Parti’den olağan kurultay için takvim açıklaması geldi. Başkanlık Divanı toplantısı sonrası yapılan açıklamada il ve ilçe kongrelerinin 2020 yılının Şubat ayından itibaren başlayacağı belirtildi.

Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre İYİ Parti’de olağan kurultay sürecinin takvimi netlik kazanıyor. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında alınan karar gereği, olağan kurultay süreci 2020 yılında başlayacak.

Toplantıda alınan karar ile önümüzdeki yılın Şubat ayında il ve ilçe kongreleri ile başlayan süreç, sonrasında büyük kurultay ile sona erecek.

İl ve ilçe kongreleri için kesin takvim ise henüz kesinleşmedi.