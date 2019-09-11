MSB: ABD askeri heyetiyle toplantı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekât Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik çalışmalar için Türkiye’de bulunan ABD Askeri Heyeti, Şanlıurfa Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekât Merkezi’ni ziyaret etti.https://t.co/QXAe97eOpL#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2019

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekât Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. ABD'li heyet dün de Güvenli Bölge faaliyetlerine ilişkin Genelkurmay Karargahı’ndaki toplantıya katılmıştı" ifadeleri kullanıldı.

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