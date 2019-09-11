Eşlerine not bırakıp ortadan kaybolan kız kardeşler bulundu: PUBG'den tanıştıkları kişiyle kaçmışlar

Kütahya’da, eşlerine 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' ve 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı notlar bıraktıktan sonra ortadan kaybolan 4 yıllık evli Ayşen D. (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan K. (18), Osmaniye'de bulundu.

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler Ayşen D. ile Reyhan K., pazar günü evlerini terk etti. 4 yıllık evli Ayşen D. eşine, 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' yazılı, 1 yıl önce evlenen Reyhan K. ise eşine 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı not bıraktı. Kendilerinden haber alınamayan kız kardeşlerin bulunması için ailesi polise başvurdu.

PUBG'DEN TANIŞMIŞLAR

Osmaniye'de dün uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 1'i erkek 3 kişiye kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, 3 kişiden 2'sinin, Kütahya'da ortadan kaybolan Ayşen D. ile Reyhan K. olduğu belirlendi. Kız kardeşler ile beraberlerindeki erkek gözaltına alındı. Kız kardeşler ile beraberindeki kişinin polisler tarafından ifadesi alındı.

İki kardeşin yanlarındaki kişinin H.Y. olduğu ortaya çıktı. H.Y. ile Ayşen D.'ın, çok oyunculu online bir video oyunu olan PUBG'den tanıştığı öğrenildi.

AİLE ÜYELERİ ULAŞTI

İki kardeş kayıp olduğu sırada polisin yanı sıra aile bireyleri de araştırma yapmaya başladı. İddiaya göre ablalarının internet üzerinden oyunlar oynadığını bilen kardeşlerden biri Ayşen'in sosyal medya hesabının şifresini bulup, hesaba girdiğinde ablasının mesaj kutusunda PUBG'den tanıştığı ve Osmaniye'de yaşayan H.Y. ile konuştuğunu gördü.

Araştırma yaparken, eşine ait telefon dökümlerinden iki numaraya ulaşan A. K., numaralardan birinin eşinin oynadığı oyundan tanıştığı Adana'da yaşayan bir kişi olduğunu tespit ederek aradı. A., telefonu açan kadına eşini sorunca, arkadan bir erkek, "Kimseye adres verme, kapat telefonu" dedi ve telefon kapandı.

Görüşmeden kısa bir süre sonra kayıp kızların kardeşi olan D.K., eniştesini arayıp ablasının kendine ulaştığını, "Ayşen ile birlikteyiz, rahatımız iyi, bizi aramayın, peşimizi bırakın" dediğini ve nerede oldukları ile ilgili bilgi vermediklerini söyledi.

60 BİN TL'LİK ALTINLA GİTMİŞLER

Polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan Reyhan K.'in eşi A., karısının evi terk ederken düğünde takılan ve 60 bin TL değerinde olan ziynet eşyalarını da aldığını iddia etti.

AİLELERİNİN YANINA DÖNMEK İSTEMEDİLER

Osmaniye'de polis ekiplerince karakola götürülen Ayşen D. ile kardeşi Reyhan K.'in polise verdiği ifade ortaya çıktı. İki kardeşin Kütahya'ya dönmek istemediklerini söyledikleri öğrenildi. Kardeşlerden Reyhan'ın sevgi evlerine yerleştirilmek istediği, Ayşen'in ise oyunda tanıştığı H.Y. ile kalmak istediği öğrenildi. Ayrıca, kardeşlerin Kütahya'ya çağırdıkları H.Y. tarafından bir araçla Osmaniye'ye geldikleri de belirlendi.

Kızların ailesinin de Kütahya'dan Osmaniye'ye gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kardeşlerden Reyhan K., son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y. ile kendi isteğiyle kaçtığını, ablasını da kendisi kaçarken beraberinde geldiğini söylediği öğrenildi.

Reyhan K., ailesine teslim edilmek istemediğini söylemesi üzerine ifadesinin ardından tedbir amaçlı Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

H.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.