Okulda bağış gözaltısında okul müdürü ve memur serbest

Bunun üzerine okul müdürü H.T. ve okulda memur olan N.E. gözaltına alındı.
Okul Müdürü H.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, okulda memur olarak bulunan N.E. ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bağış adı altında velilerden para topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü ve memur çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.
Bunun üzerine okul müdürü H.T. ve okulda memur olan N.E. gözaltına alındı.
Okul Müdürü H.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, okulda memur olarak bulunan N.E. ise savcılıktan serbest bırakıldı.
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