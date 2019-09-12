Ece Üner'den Arda Turan'a: Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız, öyle mi?

Futbolcu Arda Turan’ın şarkıcı Berkay ile davalık olmasıyla gündeme gelen tartışmaya Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Ece Üner de katıldı. Mahkemenin sonuçlanmasının ardından Üner, Arda Turan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı, cinsel taciz suçundan ise beraat ettiği davaya ilişkin haberi sunarken gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Üner, Arda Turan'ın açıklamalarına “Madem Arda Turan bizim yerimize manşet atmış biz de onun yerine gol atalım” diyen Üner, “Birisinin karısını taciz etmesek de laf atabilir, kocasının burnunu kırabilir, hastaneye ruhsatsız silahla girip sıkabilir ve neredeyse hiçbir ceza almayabiliriz. Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız. Öyle mi? Koskoca adalet sistemi Arda Turan'a bize başka karar çıkmaz herhalde” sözleriyle tepki gösterdi.

TURAN, 'BU OLAYIN MANŞETİ TACİZ SUÇLAMALARINDAN BERAAT ETTİĞİMDİR' DEMİŞTİ

Sarıyer Emirgan’daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018’de Başakşehir’de forma giyen futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada karar çıktı. Arda Turan, Özlem Şahin’e karşı “Cinsel taciz” suçundan beraat etti.

Arda Turan’a “Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek”, “Ruhsatsız silah bulundurmak” ve “Kasten yaralama” suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Arda bu karara “Bu olayın manşeti; üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir. Allah’a şükürler olsun ki Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi” ifadelerini kullanarak karşılık verdi.