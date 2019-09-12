Ece Üner'den Arda Turan'a: Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız, öyle mi?

Üner, Arda Turan'ın açıklamalarına “Madem Arda Turan bizim yerimize manşet atmış biz de onun yerine gol atalım” diyen Üner, “Birisinin karısını taciz etmesek de laf atabilir, kocasının burnunu kırabilir, hastaneye ruhsatsız silahla girip sıkabilir ve neredeyse hiçbir ceza almayabiliriz. Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız. Öyle mi? Koskoca adalet sistemi Arda Turan'a bize başka karar çıkmaz herhalde” sözleriyle tepki gösterdi.
TURAN, 'BU OLAYIN MANŞETİ TACİZ SUÇLAMALARINDAN BERAAT ETTİĞİMDİR' DEMİŞTİ
Sarıyer Emirgan’daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018’de Başakşehir’de forma giyen futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada karar çıktı. Arda Turan, Özlem Şahin’e karşı “Cinsel taciz” suçundan beraat etti.
Arda bu karara “Bu olayın manşeti; üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir. Allah’a şükürler olsun ki Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi” ifadelerini kullanarak karşılık verdi.
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