İstanbul Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Alınan bilgiye göre, öğrencileri okula götüren minibüs henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaparak devrildi.
Kazada bazı öğrenciler yaralanırken olay yerine ambulans sevk edildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Alınan bilgiye göre, öğrencileri okula götüren minibüs henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaparak devrildi.
Kazada bazı öğrenciler yaralanırken olay yerine ambulans sevk edildi.
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