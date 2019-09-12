'Mardin'de metropollere bombalı saldırı için gönderilen 2 PKK'lı yakalandı'

Mardin'de MİT ve emniyet ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, metropollerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre PKK/KCK'nın eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve akamete uğratılması amacıyla MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün düzenlenen ortak operasyonda PKK/KCK/PYD/YPG tarafından Türkiye'de eylem yapmak için yetiştirilen ve örgütün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere Türkiye’ye gönderilen 2 kişi yakalandı.

Metropollerde bombalı eylemlerde bulunmak ve orman yangınları için özel eğitim aldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının bombalı eylemler ile birlikte orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıkları tespit edildi. B.K. ve M.E.F. isimli şüpheliler, dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.