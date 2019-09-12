Fırıncılar, gelecek ay 250 gram ekmeğin 1.75 liraya çıkmasını talep edecek

Maliyetlerindeki artışa dayanamayıp işletmelerini bir bir kapatmaya başlayan fırıncılar, bunun önüne geçilebilmesi için ekmekteki zam talebini yineledi. Fırıncılar, gelecek ay 250 gram ekmeğin 1.75 TL’ye çıkmasını talep edecek.
Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, 10 Ağustos’ta İTO meclisine sundukları ekmek zammı taleplerinin, dün düzenlenen toplantıda reddedildiğini, ancak bir ay sonra yeniden zam teklifi sunacaklarını söyledi.
‘DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE GELEN ZAMLAR BİZİ DAHA DA ZORLAMAYA BAŞLADI’
Demir, “Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar bizi daha da zorlamaya başladı. Gelecek ay, zam teklifimizi daha gerekçeli olarak sunacağız” dedi.
2015’ten önce 50 kiloluk bir çuval unun 55 TL iken 250 gram ekmeğin 1.25 TL’ye satıldığına dikkat çeken Demir, “Bugün 50 kiloluk bir çuval un 110 TL’ye çıktı, ancak 250 gram ekmek 1.5 TL’den satılıyor. Yalnızca undaki artışlar bile durumun vahametini görmek için yeterli. 200 gram ekmeğin 1.40 TL’ye, 250 gram ekmeğin de 1.75 TL’ye çıkmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
FIRINCILAR 20 EYLÜL’DE TOPLANIYOR
Un, maya, doğalgaz, elektrik ve yakıt gibi giderleri 2019’un ilk 9 ayında yüzde 30 zamlanan fırıncılar, bu maliyetleri karşılayamayarak ya kepenk indirmeye ya da işletmesini devretmeye başladı.Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Başkanı Av. Çetin Keçeli, yalnızca 2019 genelinde İstanbul’da yaklaşık 100 fırının maliyetlerini karşılayamayarak kapandığını ifade etti.
Fırının kapasitesine göre değişmekle birlikte bir ekmeğin ortalama maliyetinin 1.75 TL olduğunu belirten Keçeli, “Yalnızca doğalgaza ardı ardına gelen zamlar bu girdinin yüzde 30’u aşmasına sebep oldu. Un ve maya yüzde 25, yakıt yüzde 24 ve elektrik yüzde 22 zamlandı. Her bölgede en az iki tane işletmesini kapatan ya da devreden fırın var” dedi.
‘TEK GRAMAJ OLSUN’
Keçeli, iki farklı gramajın tüketiciyi yanıltabildiğine de dikkat çekerek “Tek gramaj olsun” önerisinde bulundu. Ayrıca ülke genelindeki tüm fırıncılar, 20 Eylül’den sonra hem maliyetlerindeki artışı hem zam tekliflerini konuşmak için bir araya gelecek. Bu toplantılarla tüm illerdeki şube başkanlarını bir araya getireceklerini belirten Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Bir değişiklik olmazsa yılbaşına kadar zam teklifimiz olmayacak” diye konuştu.
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