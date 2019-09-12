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10:42 12 Eylül 2019
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    Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı?

    © AA / Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından ilk kez parti ayrımı gözetmeksizin üçü kayyum olmak üzere 29 belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde ağırladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarını ağırladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş davetli olmasına rağmen yurt dışında olduğu için toplantıya katılmadı.

    © AA /
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    Erdoğan, toplantının açış konuşmasında her ne kadar işten çıkarmalar nedeniyle isim vermeden CHP'li belediyelere sitem etse de 3.5 saat süren toplantıdan hem AK Partili hem de CHP'li belediye başkanları memnun ayrıldı.

    Ortak komisyon, WhatsApp grubu kurulması kararının alındığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sandalyesinin kırılması nedeniyle küçük bir kaza yaşadı.

    Erdoğan'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıya Dışişleri ve Milli Savunma dışında tüm bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

    BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, toplantıda belediye başkanlarına belli süreyle sınırlı söz hakkı verildi. Belediye başkanları sorun ve taleplerine ilgili bakanlar yanıt verirken, Erdoğan da not aldı.

    KOMİSYON ÖNERİSİ İMAMOĞLU'NDAN

    Toplantıda, CHP yönetiminin daha önce kararlaştırdığı strateji çerçevesinde, partili belediye başkanları adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sözcülük görevini üstlendi.

    © DHA /
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    Edinilen bilgiye göre İmamoğlu'nun en önemli talebi, yerel yönetim mevzuatının değiştirilerek belediyelerin yetki ve gelirlerini artıracak düzenleme yapılması oldu. İmamoğlu, merkezi hükümetten muhalefet partili belediyelere de özellikle altyapı yatırımları konusunda destek verilmesini, kamu bankalarından belediyelere ayrımsız kredi kolaylığı sağlanmasını, kamunun tüm belediyelere 'adil' davranması taleplerini iletti.

    İmamoğlu, belediyelerin görev alanları artmasına karşın gelirlerinin aynı oranda artmadığına vurgu yaparak, belediyelerin idari ve mali yönden yeniden yapılandırılmasına dönük yasal düzenleme yapılmasını, kamulaştırma ile ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarını ve bunların giderilmesi gerektiğini anlattı.

    İmamoğlu, belediyelerle ilgili yapılacak yasa değişiklikleriyle ilgili sürece katılmak için iktidar ve muhalefet partili belediyelerin içinde yer alacağı komisyon kurulması önerisini gündeme getirdi.

    KOMİSYONUN İLK TOPLANTISI HAFTAYA YAPILACAK

    Belediye başkanlarının büyük bölümü tarafından da benzer şikayetlerin dile getirildiği toplantıda Erdoğan'ın olumlu bulması üzerine ortak bir komisyon kuruldu.

    © AA /
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki komisyonun üyelerini bizzat Erdoğan belirledi. Komisyonda CHP'den Ankara, İstanbul, Eskişehir, AK Partili Gaziantep, Kayseri, Bursa belediye başkanları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, İçişleri, Ulaştırma, Kültür ve Turizm bakanlıklarınınyer alması kararlaştırıldı.

    Komisyon, TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeler konusunda öneriler hazırlayacak. Erdoğan'ın talebi doğrultusunda komisyona bazı ilçe belediye başkanları da alınacak.

    Komisyonun ilk toplantısını gelecek hafta Oktay başkanlığında yaparak yerel yönetimlere ilişkin hangi yasalarda değişiklik yapılması gerektiği konusunda önerileri alması planlandı.

    ATAMALARA ONAY TALEP ETTİLER

    Toplantıda söz alan bazı belediye başkanları da kendi illerinde yaşadıkları sorunları aktararak, ilgili bakanlıklardan destek istediler.

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, temmuz ayı üçüncü oturumu Başkan Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Yavaş: Aradan uzun süre geçmesine rağmen genel sekreter ataması için bakanlıktan onay alamadık
    Bu kapsamda Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in İçişleri Bakanlığı'nın 'olur' vermemesi nedeniyle hala genel sekterlerini atayamadıklarını anlattıları öğrenildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu talebe olumlu yanıt verdiği ifade edildi.

    Toplantıda en çok merak edilen konulardan biri de Erdoğan'ın açılış konuşmasında isim vermeden işten çıkarmalarla ilgili eleştirdiği CHP'li belediye başkanlarına yönelik eleştirilerini kapalı bölümde de dile getirip getirmediğiydi.

    Kapalı bölümde Erdoğan'ın doğrudan bir belediye başkanını hedef alan bir değerlendirme yapmadığı ifade edildi.

    CHP NASIL DEĞERLENDİRDİ?

    Erdoğan'ın parti ayrımı yapmadan tüm belediye başkanlarını davet ederek sorunlarını dinlemesi ve yapılacak mevzuat değişikliği için ortak bir komisyon kurulması kararı CHP tarafından 'temkinli' ancak olumlu karşılandı.

    © AA /
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    Erdoğan'ı girişimini 'normalleşme' adımı olarak değerlendiren CHP kaynakları, geçmişte de böyle adımlar atıldığını, ancak arkasının gelmediğine dikkat çekerek, bundan sonraki süreci dikkatle izleyeceklerini, belediye başkanlarının da atılan olumlu her adıma aynı şekilde karşılık vereceğini ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimleri sürecindeki yüksek siyasi tansiyonun tersine, parti ayrımı yapmaksızın ilk kez tüm büyükşehir belediye başkanları ile toplantı yaparak sorunlarını dinledi.

    Erdoğan'ın bu çağrısının temelini ise 23 Haziran'da yeniden belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden randevu istemesi oluşturuyor. Erdoğan, bu randevu talebini geri çevirmedi, ancak uzun süre yanıt da vermedi.

    AK Parti'de yapılan iç değerlendirmelerde, İmamoğlu'nun Erdoğan ile görüşmesinde pratik bir yarar olmayacağı, bunun yerine tüm büyükşehir belediye başkanlarının davet edilerek, sorunların ve çözüm önerilerinin dinlenmesi kararlaştırıldı. Erdoğan, bu doğrultuda 9 Eylül Pazartesi günü belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı'na davet etti.

    Etiketler:
    Lütfü Savaş, WhatsApp, Fahrettin Altun, Vahap Seçer, Muhittin Böcek, Belediye başkanları, Kayyum, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Tunç Soyer, Mansur Yavaş, Yılmaz Büyükerşen, Ekrem İmamoğlu, CHP, AK Parti, Beştepe, Recep Tayyip Erdoğan
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