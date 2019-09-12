Kamil Koç resmen satıldı

DEVİR İŞLEMLERİNE ONAY VERİLDİ
Rekabet Kurulunca, Göksu Seyahat ve Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bazı devralma işlemlerine ilişkin duyuruya göre, Interprint GmbH ve iştiraklerinin tek kontrolünün, Toppan Printing Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
Göksu Seyahat ve Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.
İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün, MIH PayU B.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
Bilcare Research Swiss I AG ve Bilcare Research Swiss II AG'nin (Bilcare Research Group) tek kontrolünün, Tablet Packaging II B.V. aracılığıyla Lindsay Goldberg Fund IV tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
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