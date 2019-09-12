İçişleri Bakanlığı'ndan 'Duman 7 Operasyonu': 126 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 11 Eylül'de ülke genelinde eş zamanlı 'Duman 7 Operasyonu' gerçekleştirildi. 19 bin 273 iş yerinin denetlendiği operasyonda 126 kişi gözaltına alındı, 371 aranan kişi yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; sigara, puro, sigarillo, kıyılmış/pipo/nargile tütün mamulü, satışı yapan tekel bayi, tobacco shop, tütüncü, bakkal, büfe vb. ile nargile tütünü mamulü içimi için sunum yapan kafe ve kıraathanelere yönelik gerçekleştirilen operasyona 20 bin 261 personelin katıldı.
19 bin 273 iş yerinin arandığı ve denetim yapıldığı operasyonda; 126 şahıs gözaltına alındı ve 371 aranan şahıs yakalandı.
Operasyon kapsamında iş yerlerinde yapılan aramalarda; 50 bin 219 paket kaçak sigara, 1 milyon 147 bin 973 adet içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 3 milyon 202 bin 257 adet boş makaron, 10 bin 971 kg sarmalık kıyılmış tütün, bin 410 kg nargile/pipo tütünü, 2 bin 447 adet kaçak puro/sigarillo, bin167 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 644 adet mükerrer bandrol, 98 adet sahte bandrol, bin 608 adet makaron doldurmaya yarayan makine elde edildi.
519 şişe ve 454 litre kaçak/sahte alkollü içki, 8 adet ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 56 adet fişek, 151 kg kaçak çay ve 3 bin 20 adet cinsel içerikli hap, 345 gram esrar, 29 kök hint keneviri ve 2 gram metanfetamin ele geçirildiği operasyonda; 174 adet işyerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin olmadığı ve 3 adet iş yerinin de vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi.
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