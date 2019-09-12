Barış İnce'nin 'Akrostişli' savunmasına hapis cezası

Birgün yazarı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaya verdiği akrostişli savunmasına açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası aldı.
Kararı, sosyal medya hesabından duyuran İnce, "Kamuoyunda ‘mahkemeye sunulan akrostişli savunma’ davası olarak bilinen dava az önce sonuçlandı. 11 ay 20 gün hapis cezası aldım” dedi.
Kamuoyunda “mahkemeye sunulan akrostişli savunma” davası olarak bilinen dava az önce sonuçlandı. 11 ay 20 gün hapis cezası aldım.— Barış İnce (@barisince82) 12 сентября 2019 г.
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