Altaylı: Ekrem Bey bir 'Şaka komplosuna' kurban gitti

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen büyükşehir belediye başkanları toplantısına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özellikle dingildeyen bir sandalye verildiğini belirterek, "Ekrem Bey bir 'Şaka komplosuna' kurban gitti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen ve 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İmamoğlu'nun çok şanssız biri olduğunu belirterek, "Bunca zamandır Saray’da ilk kez bir iskemle kırıldı o da tam israftan söz edildiği günlerde İmamoğlu'na denk geldi" dedi.

Altaylı, İmamoğlu ile böyle bir espri yapabilmek için kendisine özellikle dingildeyen sandalye verildiğini belirterek, "Yani Ekrem Bey bir 'Şaka komplosuna' kurban gitti" diye yazdı.

Altaylı'nın 'Komplo mu kalite mi?' yazısı şöyle:

'İMAMOĞLU ÇOK ŞANSSIZ BİRİ'

"Cumhurbaşkanı’nın yemeğe davet ettği CHP’li beledye başkanları niye bu kadar sevindi anlamadım. Saray’a gittkleri için çok mutlu görünüyorlardı. Ya da bana öyle geldi.

Buluşmanın en önemli meselesi Ekrem İmamoğlu’nun sandalyesinin kırılması ve Cumhurbaşkanı’nın 'Buna israf denir' diyerek espri yapmasıydı.

Burada aklıma şunlar geliyor:

1. Ekrem İmamoğlu çok şanssız biri. Bunca zamandır Saray’da ilk kez bir iskemle kırıldı o da tam israftan söz edildiği günlerde İmamoğlu'na denk geldi.

2. İmamoğlu ile böyle bir espri yapabilmek için İmamoğlu’na özelİlkle dingildeyen bir sandalye verildi. Yani Ekrem Bey bir 'Şaka komplosuna' kurban gitti.

3. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın mobilyacısı kalitesiz üretim yapmış, sandalyeler şimdiden kırılmaya başladı. Oysa İstanbul’daki yüzlerce yıllık saraylardaki mobilyalar hâlâ taş gibi."