Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı

Kentsel dönüşüm planıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı.

"Her şehrin kendine özgü dönüşüm aynası olacak" diyen Bakan Kurum, her yıl 100 bini İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 300 bin konutun dönüşümünün sağlanacağını söyledi. Bakan Kurum bu çerçevede 5 yıl içerisinde 1.5 milyon konutun dönüştürüleceğini kaydetti.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- 2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında.

- (Kentsel dönüşüm) Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı.

- (Kartal'daki Orhantepe Mahallesi) İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz.

- 8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız.

- 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz.

- Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.

- Ayder'deki salıncakları ve kaçak yapıları yıktık.

- Köhneleşen sanayi alanlar dönüştürülecek.

- Enerji verimliliğini esas alan projelerin sayısını artıracağız ve böylelikle ülke ekonomisine katkıda bulunacağız.

- Kentsel dönüşüm taraflarına finans desteği sağlanacak.

- Çevre karnesi yüksek projelere destek vereceğiz.

- İmar barışı sonrası yapıların güçlendirilmesi sağlanacak.

- Vatandaşın mülkiyet sorunlarını çözeceğiz.