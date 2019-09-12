Son bir ayda 3 bin Suriyeli ülkesine döndü

'Gönüllü Geri Dönüş Programı' kapsamında son bir ayda Türkiye'de yaşayan 3 bin Suriyelinin ülkelerine geri döndüğü belirtildi.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup Suriyeli, 'Gönüllü Geri Dönüş Programı' kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.

Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla temizlenen bölgelere gittiği belirtildi.

Suriye uyruklu Eymen Hamza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce ülkesini terk ederek Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'de kaldığı süre içinde kendilerine yardımcı olunduğunu ifade eden Hamza, "Allah Türk yetkililer ve halkından razı olsun bizi çok iyi ağırladılar. Artık evimize vatanımıza dönme zamanı geldi" diye konuştu.

Son bir ayda 3 bin Suriyelinin ülkesine döndüğü kaydedilirken, 'Gönüllü Geri Dönüş Programı' kapsamında 2015'ten bu yana yaklaşık 350 bin Suriyelinin ülkesine gittiği bildirildi.