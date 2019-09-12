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14:02 12 Eylül 2019
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    Dantelli iç çamaşırının tecavüzcüyü beraat ettirmesi kadınları ayağa kaldırdı: #Burızadeğil - tecavüz

    Akrabasının tecavüz ettiği 15 yaşındaki çocuk: Ben utanmamalıyım, bana bu zulmü yapan kişi utanmalı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Denizli'de tecavüze uğrayan ancak uğradığı cinsel istismarı zorla evlendirme korkusu yüzünden ailesine söyleyemeyen 15 yaşındaki çocuk, ikinci defa tecavüze maruz kalınca durumu ablasına anlatarak şikayetçi oldu. 15 yaşındaki H.Ç., "Ben utanmamalıyım bana bu zulmü yapan kişi utanmalı" diyerek ölmekten vazgeçtiğini söyledi.

    Denizli'de yaşayan 15 yaşındaki H.Ç. adlı kız çocuğu, geçtiğimiz 2018 Kurban Bayramı’nda aile üyeleri mezarlık ziyaretine gittikleri esnada evlerine odunluk kısmından zorla giren ve uzaktan akrabaları olan 17 yaşındaki Ü.A.’nın tecavüzüne uğradı.

    Gözaltı- Tutuklama
    © AA /
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    İHA'nın aktardığı habere göre, Olayın ardından zorla evlendirilme korkusu nedeniyle durumu kimseye anlatmayan H.Ç., sonrasında kaderine razı olarak sustu. Ü.A., olaydan 7-8 ay sonra ise iddialara göre sosyal medya üzerinden H.Ç. ile tekrar bağlantıya geçmeye çalışarak mesajlar attı.

    Mahkeme tutanaklarına da delil olarak giren mesajlarda Ü.A.’nın, H.Ç.’ye atfen "Ben seni sevdim, sadece benim olmanı istedim. Sen hamile misin? Doğru mu? Söyle! Ben sana bir şey yapmayacağım, sadece arkadaş kalalım" yazdı.

    H.Ç. ise kendisine gönderilen mesajlara cevap vermeyince bu defa Ü.A., iddialara göre 2019 yılı Şubat ayında H.Ç.’nin öğrenim gördüğü okula giderek kendisine "Baban seni öldürecek sana bir şey söylemem lazım" dedi ve kolundan sürükleyerek bahçelik bir alana götürdü.

    H.Ç.’nin iddiasına göre Ü.A., burada bir kez daha kendisine tecavüz etti.

    SANIK HAKKINDA TECAVÜZ VE 3 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI

    Noa Pothoven
    © Fotoğraf : www.facebook.com/noa.pothoven
    Çocukken tecavüze uğramasının verdiği acıya dayanamayan 17 yaşındaki Noa, ötanazi programına başvurup yaşamına son verdi
    İkinci tecavüzün ardından daha fazla dayanamayan H.Ç., olayı ablasına anlatınca ailesi her şeyi öğrendi. Kızının başına gelenleri öğrenen baba Ü.Ç. ise Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

    Şikayet üzerine harekete geçen savcılık, Ü.A. hakkında 28 Şubat 2019 tarihinde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve şantaj’ Cumhuriyet Savcılığı tarafından suçlaması ile iddianame hazırladı.

    Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi ise iddianameyi kabul ederek Ü.A. hakkında dava açtı. Görülen ilk duruşmada Ü.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    SANIĞIN SAVUNMASINI AKRABALARI YALANLADI

    Çocuk istismarı
    © Fotoğraf : Twitter
    14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis
    Kendisi hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ü.A. ise H.Ç.’nin belirttiği bayram günü kendisinin Aydın Kuşadası’nda olduğunu söyledi. Bunu çekilen fotoğrafları ve aile üyeleri ile kanıtlayabileceğini ifade eden Ü.A.’nın bu beyanını ise H.Ç.’nin bayramdaki tecavüz olayının yaşandığı anlarda eve bayram ziyareti için gelen yakın akrabaları yalanlayarak Ü.A.’nın o gün odunluktan çıktığını ve H.Ç.’nin de tedirgin olduğunu söylediler.

    Tanıklar H.Ç.’nin ayrıca kendilerinin eve gelmesinden sonra lavaboya girdiğini ve yaklaşık yarım saat oradan çıkmadığını sonrasında ise kendisini odasına kapatarak gün boyu oradan çıkmadığını dile getirdiler.

    'EN YÜKSEK CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

    İlk uğradığı tecavüzde ailesinden korktuğu için şikayetçi olamadığını kaydeden H.Ç., bu olaydan sonra birkaç defa kendisini öldürmek istediğini ancak buna da cesaret edemediğini dile getirdi. Ü.A. ile evlendirilme korkusundan dolayı olayı kimseye anlatamadığını dile getiren H.Ç., “Olayı daha sonra ablama söyledim, o da aileme anlattı. Ben Ü.A.’nın en yüksek cezayı almasını istiyorum” dedi.

    Evlat edindiği çocuğun 14 yaşındaki ablasına cinsel istismardan tutuklandı
    © DHA /
    Evlat edindiği çocuğun 14 yaşındaki ablasına cinsel istismardan tutuklandı
    H.Ç., "Bir kez yapan şahıslar (cinsel istismarı) tekrar uygulayabilir. Ben ölmeyi düşündüm ama bu doğru bir karar değil. ‘Ben utanmamalıyım, bana bu zulmü yapan kişi utanmalı’ dedim diyerek ölmekten vazgeçtim" diye konuştu.

    Baba Ü.Ç. de olayı duyduktan sonra kızına sahip çıktığını ve hukuk mücadelesi başlattıklarını vurguladı. Kızına sonuna kadar sahip çıkacağını belirten Ü.Ç., “Özellikle kız babalarına sesleniyorum, evlatlarına sahip çıksınlar ve benim yaşadığım herkesin başına gelebilir bu yüzden dikkatli olsunlar. Bu tür olaylarda yaşandığını aileler kızlarına sahip çıksınlar. Sahip çıkmazlar ise kızları geri dönüşü olmayan yollara girer. Ben bunun mücadelesini şubat ayından bu yana yapıyorum. Kızımı kesinlikle kurda kuşa yem etmedim, etmem de... Çocuklarımızı bu tür olaylardan dolayı dışlamayalım, toplum olarak çok ön yargılıyız. Bizim amacımız kızıma bunu yapanın en yüksek cezayı alması ve cezasını çekmesini istiyorum" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    İhlas Haber Ajansı (İHA), İfade, Tutuklama, Şikayet, Dava, Mahkeme, Çocuk, Tecavüz, Denizli
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