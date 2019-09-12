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14:02 12 Eylül 2019
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    Naim Süleymanoğlu

    Süleymanoğlu'nun kızları 'Naim filmi durdurulsun' dedi

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu, yakında gösterime girecek olan Naim filminin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Filmin yapımcısından ise "Topluma mâl olmuş bir ismi film yapmak için izin almama gerek yok" cevabı geldi.

    Naim Süleymanoğlu
    © AA / Emin Demir
    'Cep herkülü'nün rekorlarla dolu hayatı
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    Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, iki yıl önce hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu, yakında gösterime girecek olan ve dünya ve olimpiyat şampiyonun hayatını konu alan 'Cep herkülü: Naim Süleymanoğlu' isimli filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

    'HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEYE YÖNELİK'

    Yapımcı Mustafa Uslu ile Dijital Yapım Evi ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'na dava açan Esin ve Sezin Süleymanoğlu’nun dava kağıdında “Merhum Naim Süleymanoğlu’nun hayatının Türk Herkül olarak film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride iki kızını toplum içinde küçük düşürmeye yönelik birtakım olumsuz sonuçlar doğurabileceği aşikardır” denildi.

    'HAK SAHİBİ OLMAYAN ŞAHISLARLA YAPILAN SÖZLEŞME MÜVEKİLLERİ BAĞLAMAZ'

    Naim Süleymanoğlu
    © REUTERS /
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    Dava kağıdında ayrıca “Bazı ünlü şahsiyetler gibi merhum Naim Süleymanoğlu’nun da hayatının film yapılarak kazanç kapısı haline getirilmesine müvekkillerin muvafakatleri bulunmamaktadır. Ayrıca herhangi hak sahibi olmayan şahıslarla yapılan sözleşmelerin de müvekkilleri bağlaması söz konusu değildir" sözleri dikkat çekti.

    Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, yapımcı şirketiyle yaptığı anlaşma sonucunda, milli haltercinin hayatının film olarak çekilerek sinemalarda gösterileceği, bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu’nun bir bedel alacağı, filmin iyi iş yapması halinde merhum Süleymanoğlu’nun yasal mirasçıları olan kızlarına da birer daire alınacağına karar verilmiş. Süleymanoğlu’nun kızlarından habersiz bir şekilde amcalarının yapımcı Mustafa Uslu ile anlaşma yapması hakkında da ‘Kanuna ve dürüstlük kuralına aykırıdır. Maddi çıkar peşinde olan kişilerin, bu oyunlarını durdurmak için öncelikle film çekiminin tedbiren durdurulması ve bilahare filmin gösterime girmesinin engellenmesini talep etme zarureti doğmuş bulunmaktadır" denildi.

    USLU: TOPLUMA MÂL OLMUŞ BİR İSMİ FİLM YAPMAK İÇİN İZNE GEREK YOK

    Esin ve Sezin Süleymanoğlu’nun dava açmasına yapımcı Mustafa Uslu'dan yanıt geldi. 

    Sözcü'ye konuşan Uslu, kızlardan ve anneleri Türkan Sülaymanoğlu’ndan imza almadığını ama filmde onlarla ilgili bir bölümün olmadığını söyledi ve “Naim Süleymanoğlu’nu bana sadece annesi Hatice Hanım ve kardeşi Muharrem Süleymanoğlu anlatabilirdi” dedi.

    Filmi yapmaya karar verdiklerinde ise Naim Süleymanoğlu’nun eşi Türkan Hanım’ı aradığını belirten Uslu “2 kez Türkan Hanım’la, bir kez de Sezin’le telefonda konuştum. Projede olmalarından gurur duyacağımızı birlikte olmaktan şeref duyacağımızı söyledim. Fakat Naim’in kardeşi Muhharrem Süleymanoğlu ile aynı projede yer almak istemediğini söyledi” diye konuştu.

    Naim Süleymanoğlu
    © AA / Arşiv
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    'MUHARREM OLMAZSA İMZA VERİRİZ DEDİ'

    Yıllardır milli haltercinin ailesi ile Türkan Hanım ve kızlarının sorunlar yaşadığını belirten ünlü yapımcı “Türkan Hanım’ı ikna edemedik. Bize ‘Muharrem olmazsa imza veririz’ dedi. Fakat benim imzaya ihtiyacım yok. Haklar ticari bir meta gibi alınıp satılamaz. Topluma mal olmuş bir ismi film yapmak için izin almama gerek yok. Çıkan haberler üzerinden dahi yapabilirim filmi. Tabii ki özel hayatına girmediğim, kişilik haklarına saldırmadığım sürece” dedi.

    'ÇOCUKLUĞUNU KIZLARI ANLATAMAZ'

    Başladıkları her projede, her şey usulüne uygun olsun diye, mutlaka ilgili kişilerden muvakkat aldıklarını da sözlerine ekleyen Mustafa Uslu şöyle devam etti: “Süleymanoğlu’nun kızlarıyla çalışmam zaten mümkün değildi. Dünya şampiyonunun çocukluğunu kim anlatabilir? Abisi Muharrem Bey ya da annesi Hatice Hanım. Ben zaten Süleymanoğlu’nun 1988 olimpiyat rekorlarına kadar olan hayatını anlatıyoruz. Yani 1988’de ne Türkan Hanım, ne de kızları vardı."

    Naim Süleymanoğlu
    © REUTERS /
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    'AMCALARI HİÇBİR KAZANÇ İSTEMEDİ'

    Filmi Muharrem Süleymanoğlu’nun ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ kitabın haklarını satın aldıklarını ve filmi kitap üzerinden çektiklerini belirten Uslu “Filme başlamadan önce de iki üniversitenin hukuk fakültesinden görüş aldık. Bize filmin çekilebileceğini söylediler ve abisi ile tüm yasal sözleşmeyi yaptık. Ayrıca bahsettikleri gibi Muharrem Bey kesinlikle hiçbir kazanç istemedi. Aksine sadece ‘Film gişe yaparsa çocuklarına ev verin’ dedi. Bir de kardeşinin kişisel eşyalarını muhafaza edebileceği bir müze açmak istediği için, konu ile ilgili destek istedi” dedi.

    Etiketler:
    Mustafa Uslu, Dava, Mahkeme, Halter, film, Naim Süleymanoğlu
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