Barış Akademisyeni Chris Stephenson beraat etti

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre Stephenson'un, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında beraat etmesinin ardından, haklarında beraat kararı çıkan 'Barış Akademisyeni' sayısı 38'e yükseldi.
Hakkında çıkan beraat kararının ardından Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Stephenson, kendisiyle dayanışma içinde olanlara teşekkür ederek işe iade davasının devam ettiğine dikkat çekti.
Ve beraat.... Dayanışma gösteren herkese yüreğimden teşekkürler. Darısı haksızca yargılanan herkesin başına. Ve şimdi işe iade davası devam ediyor.. pic.twitter.com/n9KgDTWqH9— Chris Stephenson (@chrisjstephensn) 12 сентября 2019 г.
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