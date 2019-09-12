Kayıt
14:02 12 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu

    Eski İstanbul Valisi Mutlu'ya iki işçinin ölümü davasında beraat

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 2010 yılında iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölmesi olayında, o dönem vali olması nedeniyle kazada sorumluluğu olduğu iddia edilen Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanık beraat etti.

    İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde (İOSB) 2010 yılında iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölüyle ilgili, o dönem vali olması nedeniyle İkitelli OSB Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Başkan sıfatı bulunduğu için kazada sorumluluğu olduğu iddia edilen eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanığın beraatine karar verildi.

    Hüseyin Avni Mutlu
    © AA / İsa Terli
    Eski İstanbul Valisi Mutlu cezaevine konuldu
    İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar eski vali Mutlu ile OSB yönetim kurulu üyeleri Hasan Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı katılmadı. Sanıkların avukatları ise duruşmada hazır bulundu

    Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mutlu, Karagöz ve Tunalı hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Hayatını kaybeden sanık Tahir Oruç hakkında ise düşme kararı verilmesini istedi.

    Mahkeme heyeti sanıklar Mutlu, Karagöz ve Tunalı'nın beraatine karar verdi. Hayatını kaybeden sanık Oruç, hakkında ise düşme kararı verildi.

    NE OLMUŞTU?

    İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 22 Ağustos 2010'da, taşeron firmada trafo bakım, temizlik ve onarım işinde çalıştırılan Erkan Karataş ve Satılmış Çolakoğlu, elektrik akımına kapılmaları üzerine hastaneye kaldırılmışlardı. İşçiler Karataş ve Çolakoğlu tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti.

    Hüseyin Avni Mutlu
    © AA / Anılhan Tanışkan
    Eski İstanbul Valisi Mutlu kendini ağlayarak savundu: Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabildim
    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulunan İkitelli OSB'deki elektrik mühendisleri ve taşeron firma yetkilisi sanıklar değişik hapis cezalarına çarptırılmıştı. Dava dosyası Yargıtay'a gönderilmişti.

    Dava dosyasında yer alan bilirkişi raporuna göre aralarında eski İstanbul Valisi Mutlu'nun da bulunduğu o dönem İkitelli OSB'de yönetim kurulu üyelerinin de olayda sorumluluğu olduğu iddiasıyla haklarında 2015 yılında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, sanık Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri Karagöz ve Tunalı'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

    İddianameyi inceleyen Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise yetkisizlik kararıyla dava dosyasını İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

    Etiketler:
    Dava, Mahkeme, Beraat, İstanbul, Hüseyin Avni Mutlu, Organize sanayi bölgesi (OSB), İkitelli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne 30 km uzaklıkta Sarım Çayı üzerinde bulunan Geliyê Godernê doğal yapısı ile görenleri büyülüyor. Geliyê Godernê’nin orijinal isminin Geliyê Gordenê olduğu belirtiliyor.
    Tarih ve doğa abidesi vadide son demler
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet