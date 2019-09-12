Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak'a FETÖ'den hapis istemi

Saadet Partisi'nin eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak hakkında 'FETÖ propagandası yapmak ve FETÖ'yü övmek' suçlamalarıyla 9.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Mart 2011-Ekim 2016 arasında Saadet Partisi Genel Başkanı olan Kamalak hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak ve suçluyu övmek' gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Odatv'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, Kamalak'ın görevde olduğu 2014-2016 yılları arasında suç işlediği iddia ediliyor.

Odatv'ye konuşan Kamalak’ın oğlu ve avukatı Muhammet Furkan Kamalak, iddianamede adı 'ihbarcı' olarak geçen Murat Baran Usal'ın avukat olan eşinin, Mustafa Kamalak'a 'FETÖ’cü' dediğini ve babasının bu yüzden yargılandığını söyledi.

'İDDİANAME KENDİ KENDİSİYLE ÇELİŞİYOR'

Furkan Kamalak, "İlk sayfada her ne kadar suç tarihleri 2014-2016 denilmiş olsa da, içerikte son suç tarihi olarak kabul edilen şey 14 Aralık. İddianame kendi kendisi ile çelişiyor. 17-25 Aralık sürecinden sonra Koza-İpek Holding’e düzenlenen operasyonlar sonrasında parti binasında düzenlediği bir basın toplantısında yaptığı açıklamalar, diyor iddianamede… Bu açıklamalarda ‘Adalet herkese lazım. Operasyon büyük, adalet herkese lazım’ sözlerinden dolayı bu suç görülmüş. İddianameyi hazırlayan savcı olmayan bir suçu oluşturmaya çalışmış. Ne yazık ki bu durum, Türkiye’deki adalet sisteminin nasıl işlediği çok bariz bir şekilde ortaya koyan bir durum" diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kamalak’ın 9.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.