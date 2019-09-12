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15:34 12 Eylül 2019
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    AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanımız her seferinde toplumu kucaklamak için elini uzatıyor ama sıkılı yumrukla tokalaşılmaz

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımız her seferinde toplumu kucaklamak için elini uzatıyor ama sıkılı yumrukla tokalaşılmaz, önce elini açacaksın" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal ve Mehmet Cihat Sezal, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve AK Parti Andırın İlçe Başkanı Yunus Emre Dalkıran'ın katılımıyla, Andırın ilçesinde düzenlen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

    © AA / Ali Öztürk
    AK Partili Ünal: Davutoğlu genel başkanlıktan ayrıldığı kongrede bir duruş sergileseydi, birileri buna mani mi olacaktı?
    Bu ülkeyi sevenlerin, çocuklara güzel bir gelecek bırakmak isteyenlerin önce bu felaket tellallarını susturması gerektiğini belirten Ünal, çünkü bunların ülkenin faydasına konuşmadığını söyledi.

    "Cumhurbaşkanımız her seferinde toplumu kucaklamak için elini uzatıyor ama sıkılı yumrukla tokalaşılmaz. Önce elini açacaksın" diyen Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki büyükşehir belediye başkanları toplantısında belediye başkanlarıyla son derece adil bir şekilde gerekli devlet büyüklüğüyle bir araya geldiğini, onlara "adaletle davranın" dediğini kaydetti.

    İşçinin hakkını yiyerek, onların ahını alarak iflah olunamayacağını vurgulayan Ünal, ne kadar düşmanlık edilse de ne kadar felaket tellallığı yapılsa da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birliğin, beraberliğin, adaletin ve hakkaniyetin yanında durduğunu ifade etti.

    ‘MİLLETİN ÇOCUKLARINI DEVŞİRİP DAĞA ÇIKARIYORLAR’

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    © AA /
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    Ünal, gelişmiş demokrasilerde terörü kınamamanın bile bir suç olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

    "Sen şimdi teröre destek vereceksin, teröriste destek vereceksin, teröre ve teröriste destek verene el uzatacaksın. Bu olmaz. Bugün gelişmiş demokrasilerde terörü kınamamak bile bir suçtur, demokrasi suçudur, insan hakları suçudur ama bakıyorsunuz birileri bu milletin çocuklarını devşirip dağa çıkarıyor. Devlet hamdolsun bunun önüne geçti mi, geçti. Bugün Hakkari'de, Tunceli'de, Şırnak'ta ve Van'da kamu düzeni gerçek anlamda gerçekleşmiş durumdadır. Güney Doğu Bölgemizde bugün artık korku duvarları yıkıldı. O yüzden anneler, o siyasi partinin kapısının önünde dağa çıkardıkları çocuklarını istiyorlar."

    ‘ANNE FERYAT EDİYOR’

    Milliyetçi ve muhafazakar olduğunu, mütedeyyin olduğunu, bu ülkenin değerlerine bağlı olduğunu söyleyen bir partinin genel başkanı olan hanımefendinin acı bir şey yaptığına dikkati çeken Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

    © AA / Ali Öztürk
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    "Bu meseleyi kınamak yerine yanlış adres gösterdi. Daha ilginci de ertesi gün CHP sözcüsü de aynı cümleleri kullandı ve 'devlet kapısında bu meseleler çözülür' dedi. Peki siz sorunları devlet kapısında çözüyorsanız niye insanları sokağa çağırıyordunuz? Niye Gezi'ye destek veriyordunuz? Bu kadınlar, bu anneler, bu babalar o partinin önünde haklı olarak duruyorlar çünkü anne feryat ediyor 'Benim çocuğu bu kapıdan girdi bir daha çıkmadı' diyor. Çocuğunu orada kaybettiği için çocuğunu orada arıyor. Çocuğu elinden tutulup o siyasi parti tarafından dağa çıkarıldığı için o kapının önünde o anne duruyor ve feryat ediyor. Sorunların hepsi çözülür ama birliğimiz ve beraberliğimiz, dirliğimiz ve düzenimiz aslolan budur."

    Ünal, daha sonra ilçedeki mahalle muhtarlarını tek tek dinleyerek taleplerini not aldı.

    Toplantının ardından Ünal ve beraberindekiler, Andırın Belediyesi tarafından yapılan parke taşı üretim tesisinin açılışına katıldı.

    Etiketler:
    tokalaşmak, yumruk, kucaklaşma, Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal, AK Parti
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