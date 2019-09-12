Evinde 50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı oğlu çıktı: 'Mahallenin de onuru var'

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 yıl önce eşinden boşanan maktul Tülin Beygirci'nin evinin çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.
Berke K'ye telefonla ulaşan polisler, annesinin vefat ettiğini, cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alması için Bursa'ya gelmesi gerektiğini söyledi.
Berke'nin konuşmalarından şüphelenen polis, kaçma ihtimaline karşı Denizli'den bineceği otobüsü de takibe aldı.
Ekipler, zanlıyı Bursa'da otogarda polis aracına bindirip Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.
OKULU UZAYINCA 'YÜKSEK LİSANS' YALANI UYDURMUŞ
Bazı derslerden kaldığı için okulu uzayan şüphelinin, bunu gizlemek için annesine 'yüksek lisans yapacağım' yalanını söylediği öğrenildi.
Bu yalana inanan kadının Denizli'ye oğlunun yanına taşınmayı planladığı, Berke K'nin de yalanı ortaya çıkacağı için kendini baskı altında hissettiğini dile getirdiği ifade edildi.
CİNAYETİN NAMUS YÜZÜNDEN İŞLENDİĞİ İZLENİMİ VERMEK İSTEMİŞ
Gemlik ilçesi sahilindeki Kumla mahallesinde bulunan evinde yalnız yaşayan Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikadaki işine gitmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelenmişti.
İhbar üzerine dün bu eve giden polisler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Beygirci'nin vücuduna aldığı 50'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü tespit etmişti. Kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.
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