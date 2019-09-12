Gazeteci Yücel'in tazminat talebine ikinci ret

Diken'in Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'den (MLSA) aktardığı habere göre, gazeteci Deniz Yücel'in 'haksız tutukluluk' gerekçesiyle açtığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmada Yücel’in avukatı Veysel Ok hazır bulundu. Avukat Ok, Yücel’in gözaltı süresi ve uğradığı zararın tespitini istedi.

Mahkeme, verdiği kısa aradan sonra davayı reddetti.

Hakkında 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istenen Yücel, Silivri Cezaevi'nde 354 gün tutuklu kalmıştı. İddianamesinin hazırlandığı 16 Şubat 2018’de tahliye edilen Yücel, daha sonra Türkiye’ye dava açmıştı.

Mahkemenin reddettiği dava istinaftan dönmüş, mahkeme bir kez daha dosyayı gündemine almıştı.