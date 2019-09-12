Şule Çet'in cep telefonu şifre çözülemediği için incelenemedi

Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in cep telefonu incelenemedi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden mahkemeye gönderilen yazıda, kullanıcı şifresi çözülemediği için telefonun imajının alınamadığı bildirildi.
Mahkeme dosyasına giren yazıda, "iPhone marka kasasında ve ekranında deformeler bulunan cep telefonu imaj alma işlemine cihazın kullanıcı kilidinin bulunması ve parolanın bilinmemesi nedeniyle başlanılamamış, bu durumda kullanılan Jtag ve Chip-Off yöntemlerini cihazın desteklememesi ve ekran kilidi kaldırılmadan imaj alınmasının mümkün olmaması sebebiyle herhangi bir işlem yapılamamıştır. Cep telefonunda bantlı vaziyette bulunan sim kartta PIN ve PUK kilidinin aktif olması sebebiyle imaj alma işlemi yapılamamıştır" ifadesine yer verildi.
'ÇET'İN PSİKOLOJİSİNİN BOZUK OLDUĞUNU İSPATLAYACAK HERHANGİ BİR TESPİT BULUNMADI'
Öte yandan, sanık avukatlarının talebi üzerine istenen Çet'in psikolojik durumunu gösteren hastane kayıtlarına ilişkin bilgiler de dava dosyaya girdi.
Kayıtlarda Çet'in psikolojisinin bozuk olduğunu ispatlayacak herhangi bir tespit bulunmadığı belirtildi.
Mahkemenin, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın, olayın ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerindeki konuşmalarını dudak okuma yöntemiyle deşifre edecek bir uzman talebinde bulunduğu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konuya ilişkin herhangi bir cevap gelmediği de öğrenildi.
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