Cizre İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir ihale ilanında bir özel hastanenin hekim kadrosu açık artırma ile 'satışa çıkarıldı'.

"Tıbbi cihaz ve medikal ürünler icradan satılıktır" başlığıyla yayımlanan ilanda tabloda yer alan 'cins, miktar ve değerleri yazılı malların satışa çıkarıldığı' belirtildi.

İlanda satışa çıkarılanın 'Özel Botan Hospital Hastanesi'nin ruhsatname ve bu ruhsata bağlı Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi bağlı ve branşları ve detayları belirtilen 22 adet Tabip Kadrosu' olduğu belirtildi.

Hekimlere farklı maddi bedel biçilerek yayımlanan ilanda, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, üroloji, anestezi ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, biyokimya, çocuk sağlığı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, göz, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz alanında uzmanları satışa çıkarıldı.

İlanda, çocuk sağlığı, genel cerrahi, iç hastalıkları, kadın doğum uzmanlıklarının 55 bin 650 TL’ye satışa çıkarıldığı, diğer uzmanlıklara 44 bin 520 TL değer biçildiği görüldü.

Cizre İcra Dairesi'nden 'satılık doktor' ilanı

İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN TEPKİ

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada söz konusu ilana tepki gösterilerek "2002'den bu yana göreve gelen bütün Hükümetlere ve Sağlık Bakanlarına: Hekimliği %18 KDV ve açık arttırmayla alınıp satılan bir "mal" haline getiren (ilanda aynen öyle yazıyor) "Sağlık Reformu"nuza karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kazanacağız, hekimlik kazanacak!" ifadeleri kullanıldı.

2002'den bu yana göreve gelen bütün Hükümetlere ve Sağlık Bakanlarına: Hekimliği %18 KDV ve açık arttırmayla alınıp satılan bir "mal" haline getiren (ilanda aynen öyle yazıyor) "Sağlık Reformu"nuza karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kazanacağız, hekimlik kazanacak! pic.twitter.com/W3vcXLWO9O — İstanbul Tabip Odası (@istabip) September 11, 2019

​TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ: AFFETMEYECEĞİZ

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Mesleğimizi-hekimliği açık artırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz" denildi.

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