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23:08 12 Eylül 2019
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    Yargıtay kararının ardından beş eski Cumhuriyet çalışanı tahliye edildi

    Yargıtay kararının ardından beş eski Cumhuriyet çalışanı tahliye edildi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, 5 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar vermesinin ardından Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.

    Cumhuriyet gazetesi
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
    Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı
    Yargıtay, Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına yönelik davada, “FETÖ’ye yardım” iddiasıyla verilen hapis cezalarının infazının durdurulmasına karar verdi. Kararında ardından, cezaevinde bulunan Hakan Karasinir, Güray Öz, Musa Kart, Önder Çelik ve Mustafa Kemal Güngör tahliye edildi.

    Gazete Duvar'ın haberine göre tahliye olanlar adına ortak açıklamayı yapan karikatürist Musa Kart, “Mizah duygusunu yitirmiş ülkelerde yaşamak zordur. Ama her şeyin mizah olduğu ülkelerde yaşamak daha da zordur. Ne yazık ki her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dava dosyamıza da bakıldığında bu görülecektir” dedi.

    9 ay tutuklu kaldıktan sonra hakim karşısına çıktıklarını hatırlatan Kart, “Çağdaş hukuk devletlerinde insanlar önce yargılanırlar sonra ceza alırlar. Bizde tam tersi oldu. 9 ay Silivri’de tutuklu kaldıktan sonra hakim karşısına çıkabildik. Yani peşinen cezalandırıldık. Bakın bizim için 30-40 yıl ceza isteminde bulunan savcı, ‘FETÖ terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yargılanıyor ve hapis cezası isteniyor. FETÖ’yle irtibatlandırıldık. Çünkü herkesin bildiği bir seyahat şirketini aradık, bir pideciyi aradık, parkeciyi aradık” diye konuştu.

    Cezalarının 5 yılın altında olması nedeniyle Yargıtay’a başvuramadıklarını dile getiren Kart, “Aynı dosyadan yargılanan 5 yıldan fazla ceza istenen arkadaşlarımıza Yargıtay’a gitme hakkı verilmişken bizler, yani 5 yıldan az ceza verilenler bu haktan mahrum bırakılmış ve ikinci kez cezaevine yollanmıştık. Üstelik Anayasa Mahkemesi Başkanı hak ihlaline işaret etmişken Adalet Bakanı ‘Bir gün bile içeride kalmamaları gerekir’ demişken” ifadelerini kullandı.

    Yargıtay kararında halen cezaevinde tutuklu bulunan Emre İper hakkında ise onama kararı verilirken Ahmet Şık’ın örgüte yardım iddiasıyla aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasının bozularak, örgüt propagandası, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamaktan yargılanması gerektiğine hükmedildi.

    Etiketler:
    Ahmet Şık, Hakan Kara, Güray Öz, Musa Kart, Yunus Emre İper, Türkiye, Cumhuriyet gazetesi, Yargıtay
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