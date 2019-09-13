Yeni Şafak yazarı: Cumhuriyet'le yörüngemizi yitirdik ama ruhumuzu yitirmedik

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında 'Türkiye'nin İslam'la daha köklü ilişkiler kurması gerektiğini' söyledi ve "Tanzimat’la yönümüzü, Cumhuriyet’le yörüngemizi yitirdik ama ruhumuzu yitirmedik" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 'Yol ayrımı: Ya yok olacağız ya da toparlanıp yeniden yola çıkacağız' başlıklı bugünkü yazısında 'Türkiye'nin her şeye yeniden başlayarak yeniden müslümanlaşması gerektiğini' iddia etti ve "Çünkü İslam'ı tepe tepe kullanıyoruz, paçavraya çevirmek üzereyiz; bütün haram-helâl ölçülerini hiçe sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu süreci Japonya tarihi ile örnekleyen Kaplan, modernleşen toplumların 'ruhlarını yitirdiklerini' belirterek "Japonların sanayi devrimini yaptıkları Samuarai değerlerine dayalı o muazzam Japon toplumu yok artık. Tarih oldu. Mezara gömüldü" dedi.

Kaplan ayrıca, batı toplumlarını da eleştirerek "Batı’da insan yok. Aile yok oldu. Din yok oldu. Toplum denen bir olgu yok artık. İnsanı da, aileyi de, dini de, toplumu da mezara gömdüler, sadece sanal olarak, dolayısıyla zoraki olarak icat etmeye çalışıyorlar medyalar üzerinden" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İslam'la daha köklü ilişkiler kurması gerektiğini savunan Kaplan'ın yazısının ilgili bölümleri şu şekilde:

"Türkiye, İslâm’la ne kadar güçlü, köklü, diriltici ilişkiler kurarsa, Türkiye’nin dünyanın ruhu, mazlumların umudu ve zorbaların kâbusu olma gücü ve oranı o kadar artar.

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Tanzimat’la yönümüzü, Cumhuriyet’le yörüngemizi yitirdik ama ruhumuzu yitirmedik.

Japonlar, Çinliler, Hintliler yönlerini de, yörüngelerini de, ruhlarını da çoktan yitirmiş durumdalar."